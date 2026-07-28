El Previaje Riojano recibió una nueva ampliación y alcanzó los $250 millones: cómo aprovecharlo

El Gobierno de La Rioja anunció una nueva ampliación presupuestaria del programa Previaje Riojano con Chachos, incorporando otros $50 millones en Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADES) para sostener la demanda turística durante las vacaciones de invierno. Con esta nueva asignación, la inversión total destinada a la iniciativa alcanza los $250 millones.

La medida fue oficializada este 23 de julio y responde a un pedido realizado por el sector turístico privado, que solicitó reforzar el programa ante el elevado nivel de adhesión de prestadores y el creciente interés de los visitantes por acceder al beneficio.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la ampliación permitirá garantizar la continuidad del programa y que un mayor número de turistas pueda acceder a los Chachos, de acuerdo con las bases y condiciones vigentes. Asimismo, destacaron el trabajo coordinado con el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas para asegurar la validación de las operaciones, el funcionamiento de los puntos de canje y la correcta entrega de los beneficios.

El Gobierno riojano remarcó que el turismo representa una actividad estratégica para el desarrollo económico de la provincia y sostuvo que el Previaje Riojano no solo impulsa la llegada de visitantes, sino que también dinamiza otros sectores vinculados a la actividad, como la gastronomía, el comercio, el transporte y la producción regional, fortaleciendo las economías locales.

Al mismo tiempo, las autoridades informaron que esta incorporación de $50 millones constituye la última ampliación presupuestaria prevista para la edición actual del programa. En consecuencia, los canjes de Chachos podrán realizarse únicamente mientras exista disponibilidad de fondos o hasta el 31 de julio de 2026, lo que ocurra primero.

Por último, el Ejecutivo provincial solicitó a los prestadores turísticos adheridos mantenerse informados a través de los canales oficiales y comunicar de manera responsable el estado de disponibilidad del beneficio, con el objetivo de evitar expectativas cuando los recursos asignados se encuentren agotados. Además, instó a continuar desarrollando la operatoria con transparencia y respetando las condiciones establecidas por el programa.

El programa que se consolida en la provincia

Impulsado por la gestión de Ricardo Quintela, el programa PreViaje Riojano proyecta una sólida temporada invernal con una ocupación hotelera del 70% en el oeste provincial, cifra que prevé incrementarse con el arribo de turistas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Carlos Francés, representante de la Cámara Hotelera de Villa Unión, destacó que la demanda actual se complementa con la oferta extrahotelera y responde a un cambio en el perfil del visitante, quien viaja de forma particular para recorrer atractivos como el Parque Nacional Talampaya, Cuesta de Miranda y, de manera destacada, Laguna Brava y la nieve en la cordillera.

Este impulso posiciona al turismo como el motor económico principal de la región frente al menor dinamismo de industrias tradicionales como la vitivinicultura y la olivicultura. De acuerdo con el sector privado, este crecimiento es resultado del trabajo coordinado con los municipios y el Gobierno provincial para consolidar el corredor turístico del oeste riojano, previendo cerrar el receso de invierno con niveles de ocupación superiores a las marcas registradas durante el reciente fin de semana largo, donde se alcanzó cerca del 95% de plazas ocupadas.