Cómo ahorrar en vacaciones de invierno 2026 con Cuenta DNI: esta es la forma

Cuenta DNI.

Las vacaciones de invierno suelen implicar un mayor gasto para las familias entre salidas, comidas y actividades recreativas. En ese contexto, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, mantiene vigentes una serie de promociones pensadas para aliviar el bolsillo durante la última semana de julio y acompañar uno de los períodos de mayor movimiento turístico y gastronómico del año.

Con descuentos en bares, restaurantes, cafeterías, heladerías y tiendas de conveniencia, además de beneficios especiales para la Feria del Libro Infantil y financiación para viajes, los usuarios pueden combinar distintas promociones y alcanzar un ahorro acumulado de hasta $35.000, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para cada beneficio.

Cómo ahorrar hasta $35.000 con Cuenta DNI durante las vacaciones de invierno

Banco Provincia informó que existen tres promociones principales que pueden combinarse durante el fin de semana para maximizar el ahorro.

Los beneficios disponibles son los siguientes:

25% de descuento en tiendas Full y kioscos de estaciones de servicio adheridas , los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $10.000 por fin de semana . El beneficio no incluye la compra de combustible.

, los sábados y domingos, con un . El beneficio no incluye la compra de combustible. 25% de ahorro en bares y restaurantes adheridos , con un tope de devolución de $10.000 por semana .

, con un . Hasta 30% de descuento en marcas seleccionadas, cafeterías y heladerías, con un tope mensual de reintegro de $15.000.

Combinando estas tres promociones, un usuario puede obtener hasta $35.000 en reintegros, una alternativa que cobra especial relevancia durante el receso invernal, cuando aumentan las salidas familiares y el consumo en gastronomía.

Qué gastos hay que hacer para obtener el reintegro máximo

Para acceder al tope de devolución en cada promoción es necesario alcanzar determinados montos de consumo.

En el caso de gastronomía y tiendas de estaciones de servicio, deben realizarse compras por $40.000 dentro del período promocional para recibir el reintegro máximo de $10.000. Si el gasto es menor, la devolución se calcula de manera proporcional.

En cafeterías, heladerías y marcas destacadas, por otro lado, el gasto acumulado debe llegar a $50.000 para acceder al reintegro mensual de $15.000. Como el beneficio opera por comercio adherido, el margen de ahorro puede ser incluso superior si las compras se distribuyen entre distintos locales participantes.

Desde el Banco Provincia también recomendaron verificar previamente que cada comercio forme parte de la promoción vigente y revisar cuál es el medio de pago requerido, ya que algunos descuentos se aplican abonando con dinero en cuenta de Cuenta DNI y otros exclusivamente con tarjetas de crédito de la entidad.

Más beneficios: Feria del Libro Infantil, hoteles y pasajes

Las promociones también alcanzan a uno de los eventos culturales más importantes del receso escolar: la Feria del Libro Infantil, que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires entre el 11 de julio y el 2 de agosto, y en Mar del Plata, del 18 de julio al 3 de agosto.

En los stands adheridos, quienes paguen con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Provincia obtendrán 20% de descuento y hasta seis cuotas sin interés. El beneficio aumenta al 30% de ahorro cuando la compra se realiza con Visa Crédito mediante tecnología NFC desde la aplicación Cuenta DNI. En ambos casos, las promociones no tienen tope de reintegro y son válidas únicamente para compras presenciales.

Además, quienes planeen una escapada durante las vacaciones de invierno podrán acceder hasta el 31 de agosto a cuatro o seis cuotas sin interés para pagar hoteles, alojamientos, pasajes de ómnibus de larga distancia y alquiler de autos adheridos, utilizando tarjetas Visa o Mastercard emitidas por el Banco Provincia.

Con estas promociones, Cuenta DNI vuelve a posicionarse como una de las herramientas más utilizadas por los bonaerenses para reducir gastos durante las vacaciones de invierno, combinando descuentos en consumo cotidiano con financiación para actividades culturales y turísticas.