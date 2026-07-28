Los descuentos de ANSES para jubilados en agosto 2026: la lista completa

Jubilados.

En un contexto en el que el costo de vida es una de las principales preocupaciones para los adultos mayores, los descuentos disponibles para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) son una herramienta para aliviar el gasto cotidiano. A través de una amplia red de comercios adheridos y promociones bancarias, los beneficiarios pueden acceder a importantes rebajas en productos y servicios esenciales.

Durante agosto de 2026, quienes cobran sus haberes con tarjeta de débito cuentan con descuentos en supermercados, farmacias, perfumerías, ópticas y estaciones de servicio, además de reintegros y beneficios que varían según el banco y el comercio participante. Para acceder a ellos, es fundamental consultar previamente las condiciones de cada promoción.

La lista completa de descuentos de ANSES para jubilados en agosto 2026

Los beneficios se canalizan a través de la red Beneficios Capital Humano ANSES, integrada por más de 7.000 comercios y cerca de 12.000 puntos de venta distribuidos en todo el país.

Entre los principales comercios adheridos están los siguientes:

Carrefour.

Coto.

Changomás.

La Anónima.

Disco.

Jumbo.

Vea.

Día.

Josimar.

Además de supermercados, el programa también incluye promociones en los siguientes negocios:

Farmacias.

Perfumerías.

Ópticas.

Estaciones de servicio.

Comercios de distintos rubros adheridos.

Los descuentos pueden aplicarse de distintas maneras según el comercio: algunos se reflejan directamente en el momento de la compra, mientras que otros se acreditan posteriormente como reintegro en la cuenta donde el jubilado cobra su prestación o en la tarjeta utilizada para el pago.

Qué descuentos ofrecen los bancos para jubilados

Además de los beneficios impulsados por ANSES, distintos bancos mantienen promociones especiales para sus clientes jubilados.

Entre las principales ofertas vigentes se destacan:

Banco Galicia: hasta 25% de descuento y tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas adheridas, sujeto a topes y condiciones.

hasta y en supermercados, farmacias y ópticas adheridas, sujeto a topes y condiciones. Banco Supervielle: hasta 50% de descuento en farmacias adheridas; mientras que ofrece un 20% de ahorro los martes en supermercados seleccionados y un 10% de descuento en estaciones de servicio Shell.

Las promociones pueden modificarse periódicamente de acuerdo con las campañas comerciales de cada entidad, por lo que conviene revisar las condiciones antes de realizar una compra.

Jubilados.

Cómo acceder a los beneficios y qué tener en cuenta

Para aprovechar los descuentos, ANSES recomienda realizar las compras utilizando la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación o pensión, ya que de esa manera el sistema identifica automáticamente al beneficiario y aplica el descuento o el reintegro correspondiente.

También es importante tener presentes estas recomendaciones:

Verificar que el comercio forme parte de la red de beneficios.

Consultar los topes de reintegro y los días de vigencia de cada promoción.

Confirmar si el descuento se aplica en el momento de la compra o mediante devolución posterior.

Revisar las promociones específicas del banco donde se cobran los haberes.

Conservar los comprobantes de pago para realizar reclamos en caso de que el beneficio no se acredite.

Además de las bonificaciones comerciales, algunos programas incluyen reintegros impositivos y descuentos especiales vinculados a cuentas del Banco Nación y otras entidades financieras, que complementan los beneficios habituales disponibles para jubilados y pensionados.

En un escenario de constantes actualizaciones de promociones y acuerdos entre bancos y comercios, consultar periódicamente los beneficios vigentes permite aprovechar al máximo los descuentos disponibles y reducir el impacto de los gastos cotidianos durante agosto de 2026.