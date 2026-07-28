De qué trata y reparto de "Los creyentes", la película para ver en Netflix la última semana de julio 2026

"Los creyentes", película española en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Para cerrar la última semana de julio con una propuesta envolvente, el catálogo de Netflix suma una historia de suspenso con el estreno de Los creyentes. Esta película española se posiciona como una gran opción para ver. Su llegada a la plataforma ofrece ese equilibrio justo entre la tensión del cine oscuro y el drama de secretos familiares, convirtiéndola en una alternativa para disfrutar en una velada tranquila durante la semana.

Misterio familiar y paranoia en "Los creyentes"

El hilo conductor de la historia arranca con el regreso de Ruth a su pueblo natal tras la muerte repentina de su madre en circunstancias extrañas. La joven, que se había mantenido alejada de su hogar durante varios años, se reencuentra en la casa de su infancia con su padre, Martín, un hombre recién jubilado cuyo comportamiento ha dado un giro sumamente inquietante. La obra transita con soltura por los terrenos del thriller psicológico, el drama intimista y el cine de misterio, construyendo una atmósfera que inquieta a ratos, donde el aislamiento y la desconfianza mutua se transforman en los ejes centrales del relato.

A medida que los días transcurren, lo que al principio parece un duelo mal procesado o una hostilidad generacional se convierte en una espiral de constante paranoia. Las actitudes erráticas de Martín llevan a su hija a plantearse la pregunta más aterradora: si la muerte materna fue realmente un accidente o si está compartiendo techo con un asesino.

Esta tensa historia combina con habilidad el drama de la pérdida con los códigos de la intriga y la conspiración, explorando cómo la obsesión y las fracturas emocionales desmantelan la confianza familiar.

"Los creyentes", un thriller español. (Crédito de foto: Netflix)

Las caras de "Los creyentes": el reparto principal