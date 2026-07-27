La lluvia de indirectas entre Luck Ra y La Joaqui en medio de rumores de separación: "No voy a volver"

Las indirectas de Luck Ra y La Joaqui en medio de rumores de separación.

Luck Ra y La Joaqui estarían atravesando una etapa delicada en su relación sentimental. Así lo aseguró Pepe Ochoa durante una nueva reciente emisión de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito. De acuerdo con la información difundida en el programa, los artistas llevarían entre un mes y un mes y medio distanciados, aunque hasta el momento ninguno de los dos se pronunció públicamente para confirmar o desmentir la versión, aunque en sus redes sociales compartieron mensajes que el público interpretó como un intercambio de indirectas.

El cordobés, por ejemplo, había subido el 19 de junio una historia citando una frase de Gaspi: "Qué me importa dónde estoy, a dónde voy y qué carajo voy a hacer. Mientras me tenga a mí, todo va a estar bien". Además, tras observar los "palazos" de la ex-freestyler, publicó un video que rezaba "Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar".

Uno de los posteos de LuckRa en sus redes sociales.

Ella, por otra parte, el 6 de junio posteó "Que mala fui, tendría que haber sido peor" junto a una foto de ella maquillándose. En un video, en tanto, se le escuchó decir "yo quiero un jardín con flores rojas y hasta que llegue mi jardín con flores rojas, así voy a estar bien". En otro caminando por la orilla de una playa, escribió: "Soy como soy porque siempre que me busquen con amor, me van a encontrar". Finalmente, apareció en un reciente TikTok cantando Chavalitas de Fuerza Regida, recitando la parte que exclama: “Y una que pretende y finge estar conmigo, se imagina darme besitos al oído, qué buen gusto, pues te gustan bonitos, y una más bonita y la otra pa'l olvido”.

Diferentes posturas frente a la relación

Según detallaron al aire, la decisión de poner cierta distancia habría partido de Luck Ra, mientras que La Joaqui seguiría con la intención de sostener el vínculo. El cantante de cuarteto estaría atravesando una etapa de cambios y replanteos personales que no coincidiría con las expectativas de la referente del RKT, quien afrontaría la situación desde una perspectiva completamente diferente.

Otro de los aspectos que llamó la atención durante el programa fue la modificación en la rutina social de la pareja. Tal como explicaron los panelistas, Luck Ra continúa frecuentando al grupo de músicos del género urbano con el que suele compartir reuniones, asados y salidas, encuentros de los que La Joaqui habría dejado de participar. Para quienes siguen de cerca la relación, esa ausencia sería uno de los principales indicios del distanciamiento.

Un antecedente reciente

En LAM también recordaron que esta no sería la primera vez que la pareja enfrenta una crisis. Hace alrededor de seis meses ya habrían atravesado una situación similar, aunque en aquella oportunidad lograron superar las diferencias y continuar juntos. En esta ocasión, sin embargo, el escenario sería distinto y más difícil de resolver, ya que existirían "un montón de cosas en el medio", según comentaron durante la emisión.

En cuanto al hermetismo que mantienen ambos artistas, en el ciclo sostuvieron que habrían acordado preservar el tema de manera privada por ahora. La intención sería esperar a que La Joaqui atraviese este momento con mayor tranquilidad antes de realizar cualquier comunicación oficial sobre el presente de la relación.