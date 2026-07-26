Palestinos inspeccionan los daños en una mezquita, que según afirman fue dañada por colonos israelíes, en Qusra.

Por Ali Sawafta ​y Mohammed Torokman

QUSRA, CISJORDANIA, 26 jul (Reuters) - Colonos israelíes atacaron el domingo por la madrugada varias ‌aldeas palestinas en ‌la Cisjordania ocupada, incendiando dos mezquitas y pintando grafitis en los edificios, según informaron autoridades palestinas.

Los ataques se produjeron tras un incidente ocurrido el viernes, en el que cuatro palestinos y dos soldados israelíes —uno de los cuales ejercía de coordinador ​de seguridad ⁠de un asentamiento israelí cercano— perdieron la vida ‌cuando una multitud de colonos israelíes, ⁠algunos de ellos armados, se ⁠acercó a la aldea palestina de Tal, al suroeste de Nablus.

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Durante el incidente, los habitantes de la ⁠aldea salieron de sus casas para enfrentarse ​a los colonos y se produjo ‌un enfrentamiento; un vídeo ‌parece mostrar a uno de los palestinos arrebatándole ⁠el arma a un colono. Las autoridades locales palestinas afirman que fueron los colonos quienes provocaron la violencia. El ejército israelí señaló que ​se produjeron ‌disparos por ambas partes.

El incidente fue el último de una serie de enfrentamientos ocurridos este año en los que han participado colonos y en los que, según ⁠cifras de la ONU y de la Autoridad Palestina, han muerto decenas de palestinos y cientos han resultado heridos.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, de cara a las elecciones de octubre, ordenó una importante operación de seguridad contra lo que calificó de terrorismo contra ‌civiles israelíes, reforzando las unidades en Cisjordania y cancelando los permisos.

Los colonos llevaron a cabo una serie de ataques contra pueblos palestinos en diferentes zonas de Cisjordania en las primeras horas de la mañana, ‌según informaron fuentes oficiales palestinas.

Abdel Azim Wadi, presidente del consejo de la aldea de Qusra, al sureste de ‌Nablus, afirmó ⁠que los colonos habían incendiado una mezquita recién terminada en su aldea la ​madrugada del domingo.

(Ali Sawafta informó desde Ramala; información adicional de Steven Scheer en Jerusalén; redacción de James Mackenzie; edición de Kevin Liffey y Peter Graff)