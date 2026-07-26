El drama queer que arrasa en HBO Max: una serie para maratonear

La serie Proud es una de las más vistas en HBO Max.

Proud es una serie de televisión dramática de origen polaco, dirigida por Karol Klementewicz y producida por la compañía TVN Warner Bros. Discovery en colaboración con la productora Magnolia Films, como una realización original destinada a la plataforma HBO Polonia. La trama argumental sigue la historia de Filip, personaje interpretado por Ignacy Liss, un joven homosexual residente en la ciudad de Varsovia.

El protagonista que lleva un estilo de vida centrado en los eventos nocturnos y desentendido de las responsabilidades o consecuencias de sus actos a futuro. La dinámica de su cotidianeidad cambia drásticamente a raíz de una tragedia familiar provocada por la muerte de su hermana. Ante este acontecimiento, Filip se ve obligado a reestructurar su conducta diaria y a iniciar un proceso legal para obtener la custodia de su sobrina, recorrido en el cual debe confrontar diversas barreras marcadas por la homofobia sistémica y cultural de su entorno.

La génesis de la producción se hizo pública en febrero de 2026, cuando se anunció la participación de una serie original polaca dentro de la competencia principal del reconocido Festival Internacional de Series de Lille (Series Mania), en Francia. En esa instancia inicial, la ficción se dio a conocer bajo el título provisional Love is Enough y con el actor Ignacy Liss al frente del elenco. A comienzos de marzo de 2026, TVN Warner Bros. Discovery confirmó de manera oficial que el título definitivo de la obra sería Proud, revelando asimismo los detalles técnicos y ejecutivos de la realización.

Durante su paso por el certamen francés en ese mismo mes, la producción fue galardonada con el Grand Prix, el máximo reconocimiento de la competencia. Tras dicho logro, la plataforma HBO Max programó el estreno oficial de la serie para el 12 de junio de 2026.

Proud.

Elenco completa de Proud