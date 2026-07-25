A 33 años del histórico show con Pappo y B.B. King, Tony Coleman regresa a la ArgentinaA 33 años del histórico show con Pappo y B.B. King, Tony Coleman regresa a la Argentina.

El legendario baterista estadounidense Tony "TC" Coleman, una de las figuras más importantes de la historia del blues, regresará a la Argentina para ofrecer un concierto que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año para los amantes del género. El músico se presentará el próximo 29 de agosto en Bernal, acompañado por la banda Aerophónicos, en una fecha que también marcará la inauguración del espacio cultural Búnker.777.

Con más de cuatro décadas de trayectoria internacional, Coleman construyó una carrera al lado de algunos de los nombres más influyentes de la música. Durante dos décadas fue el baterista estable del rey del blues, B.B. King, y compartió escenarios con artistas como Carlos Santana, Stevie Wonder, James Brown, Ray Charles, Buddy Guy, Slash y Etta James, entre muchos otros.

Tony "TC" Coleman junto a Aerophónicos se presentará el sábado 29 de agosto en el Auditorio de La Moreno, Bernal.

Un reencuentro con la historia de Pappo

La visita de Coleman también tiene un fuerte valor simbólico para el público argentino. Su regreso recuerda uno de los momentos más emblemáticos del blues nacional, el concierto que Pappo ofreció junto a B.B. King en el Madison Square Garden en agosto de 1993, una presentación que quedó grabada en la memoria de los fanáticos del rock y el blues.

Aquella noche, Coleman ocupaba la batería de la banda de B.B. King y fue testigo privilegiado del histórico encuentro con el guitarrista argentino. Años más tarde, ambos volverían a compartir escenario en el espectáculo Tributo a B.B. King, registrado en Buenos Aires en 2004, pocos meses antes del fallecimiento del Carpo. Ese material quedó como uno de los últimos documentos musicales de la relación artística entre ambos.

Pappo tocó junto a B.B. King en el Madison Square Garden en agosto de 1993.

Para esta gira, Coleman estará acompañado por Aerophónicos, un proyecto integrado por músicos de amplia trayectoria dentro del rock y el blues argentino. La formación reúne al bajista y director Víctor Sanders, al guitarrista Dizzy Espeche, con pasado junto a Emmanuel Horvilleur y Fito Páez, al tecladista Pehuén Innocenti y al armonicista Ale Yaques, distinguido internacionalmente por su trabajo con la armónica y reconocido por compartir escenario con figuras del rock nacional.

La propuesta irá mucho más allá del concierto principal. Desde la tarde, el público podrá participar de distintas actividades organizadas para la inauguración de Búnker.777. La programación incluirá la proyección del cortometraje "Familia 73" y del documental "Algo ha Cambiado - el viaje al origen del blues en español", con la presencia de su realizador, Sergio "Chapete" Bonacci Lapalma. Además, en el predio habrá una exposición de motos y autos clásicos antes de la apertura del auditorio.

La música en vivo comenzará con las actuaciones de Los RompeBlues, banda nacida en el conurbano bonaerense que recupera el sonido del blues eléctrico de Chicago, y The Missouri Ramblers, grupo que combina clásicos del blues y el rock con influencias contemporáneas.

Cuándo y dónde será el show

Tony "TC" Coleman junto a Aerophónicos se presentará el sábado 29 de agosto, a las 21, en el Auditorio de La Moreno, ubicado en 25 de Mayo 110, Bernal. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial de Búnker.777. El recital reunirá a una figura histórica del blues internacional con músicos argentinos en una noche que buscará rendir homenaje a una de las tradiciones más influyentes de la música popular.