Suspendido por presunta corrupción: Milei perdió un intendente

El partido de Javier Milei perdió un intendente. En el municipio rionegrino de Allen, Marcelo Román fue suspendido por el Concejo Deliberante, a raíz de que la justicia lo investiga por presunto peculado y administración fraudulenta.

La Municipalidad de Allen informó en su Boletín Oficial que avanzó en la "suspensión preventiva y precautoria en sus funciones, sin derecho a percepción de dieta o remuneración" de Román "hasta tanto recaiga sentencia definitiva" de su causa, en la cual "se dispuso la formulación de cargos penales en su contra y del ciudadano Sebastián Ocampo, sobre la base de hechos presuntamente ocurridos con motivo y en ocasión de las funciones para las cuales fuera electo", en el marco del Artículo 109° de la Carta Orgánica Municipal.

Según el portal Río Negro, la acusación de la fiscalía señaló que “entre marzo de 2024 y julio de 2025", Román "habría sustraído de la esfera de la administración pública fondos del erario municipal para autorizar la compra de un celular por 479.999 pesos, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad, por un monto total de $596.812,38”.

“Además, el imputado apartó y extrajo dicho bien de la actividad patrimonial del municipio y se lo dio a una persona que no es agente municipal ni posee vínculo contractual que legitime la tenencia de bienes del Estado”, continuó. El autor sería el empresario Sebastián Ocampo.

Román se negó a renunciar

El anuncio de la Municipalidad responde a la promulgación de la ordenanza votada por el Concejo Deliberante de Allen, que votó la suspensión del intendente. A comienzos de mes, el Cuerpo aprobó la remoción del intendente por seis votos a tres. Román calificó el hecho como "golpe de Estado" y aclaró: "No estamos renunciando".

Román, además, se encontraba jaqueado por la débil situación financiera del Municipio. A raíz de esto, había enviado al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que declara la emergencia económica, financiera y fiscal en la comuna.En reemplazo del intendente electo, asumió al frente de la comuna el concejal de la Unión Cívica Radical Auténtica Fabián Figueroa. También renunció el jefe de gabinete.

Román proviene del radicalismo, partido con el que arribó a la jefatura comunal tras las elecciones de 2023, en el marco de una alianza con el gobernador Alberto Weretilneck. En 2024, ya en la intendencia, se pasó a La Libertad Avanza. De esta manera, se había transformado en el primer intendente de Milei en esa provincia, tras la derrota en Campo Grande en 2023 de Ariel Rivero, que hoy milita para el predicador Dante Gebel.

El partido LLA en Río Negro se encuentra en estado de indefinición, ya que la conducción del espacio había quedado en manos de la diputada nacional Lorena Villaverde, que tiene una causa por posesión de cocaína en Estados Unidos y sus presuntos vínculos con Fred Machado, acusado de narco. La revelación de esta situación hizo que tuviera que renunciar a su banca de senadora, obtenida en las elecciones legislativas de 2025.