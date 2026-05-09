La política argentina sumó un capítulo que pocos imaginaban hace un año. Carlos D'Alessandro, exdiputado nacional de La Libertad Avanza, se convirtió en el primer legislador del país en llevar el nombre de Consolidación Argentina, el espacio del pastor Dante Gebel, en una banca parlamentaria. Desde la Legislatura de San Luis, el dirigente puso sobre la mesa una frase que apura los tiempos del movimiento que impulsa la candidatura presidencial mediático religioso: espera que después del Mundial 2026, el conferencista evangélico confirme que va por la presidencia.

La historia de D'Alessandro es la de varios dirigentes que acompañaron a Javier Milei desde los inicios y hoy se encuentran del otro lado. Asumió como diputado nacional por LLA, pero en agosto de 2025 abandonó la bancada libertaria por diferencias con la conducción de Karina Milei. No se fue en silencio: denunció que la secretaria general de la Presidencia maneja el Gobierno junto a los Menem y que los referentes que construyeron el espacio fueron descartados sin contemplaciones.

"La Libertad Avanza guillotinó a los leones"

D'Alessandro no ahorra críticas contra el espacio que lo llevó al Congreso. Sostiene que LLA se quedó con quienes dicen a todo que sí y que los que aportaban fueron expulsados. Menciona una lista de nombres que sufrieron la misma suerte: Eugenio Casielles, Juan Pablo Brey, José Minaberrigaray, Oscar Zago, Diana Mondino, Marcela Pagano y Jesús Rodríguez, entre otros. Todos, según su visión, fueron descartados por un aparato que terminó pactando con la misma dirigencia que prometía combatir.

Su definición es filosa: asegura que el oficialismo tranzó con lo que llamaba "la casta" y que Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger estuvieron adentro desde el primer día. Para un dirigente que se reconoce engañado tras un año y medio dentro de LLA, la ruptura fue también personal.

Gebel, la apuesta al nuevo outsider

Tras la salida, D'Alessandro encontró en Dante Gebel lo que buscaba. En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, asegura que el pastor, radicado en Miami y líder de la iglesia River Church en California, es la única persona que puede generar una conexión emocional con los argentinos similar a la que logró Milei en 2023. Pero con una diferencia: según el legislador, Gebel no divide sino que une, y su experiencia está en "arreglar almas", algo que considera urgente en un país donde la esperanza se agota.

Consolidación Argentina no se define como un partido sino como un movimiento transversal que integra dirigentes del peronismo, el radicalismo, el sindicalismo, el PRO, el liberalismo e incluso sectores de la izquierda. Entre sus armadores principales se encuentran Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Eugenio Casielles (legislador porteño ex LLA) y José Minaberrigaray (textiles). El espacio ya tiene mesas regionales en las 24 provincias, divididas en nueve regiones.

Los contactos que suman volumen

El fenómeno Gebel empezó a generar interés en la dirigencia. En las últimas semanas, el pastor mantuvo reuniones con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que busca un armado de centro para 2027 y todavía no tiene candidato nacional. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, también puso a sus referentes en contacto con la mesa política de Consolidación. Y desde el conurbano, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la exdiputada Graciela Camaño se acercaron al espacio.

El acto fundacional, realizado en marzo en un microestadio de Lanús, convocó a cerca de 4.000 personas, aunque Gebel no asistió en persona. El pastor mantiene una gira internacional con su espectáculo "PresiDante", donde juega con la idea de la candidatura sin confirmarla. Su llegada a los argentinos no pasa solo por lo presencial: acumula más de 3 millones de suscriptores en YouTube, 2,4 millones en Instagram y 2,3 millones en TikTok. En 2025 llenó 36 estadios en Argentina con entradas que se agotaron en 40 minutos.

El Mundial como fecha límite

D'Alessandro asegura que fue el propio Gebel quien puso el Mundial 2026 como horizonte para tomar la decisión. Si confirma, el paso siguiente sería un acto masivo en el estadio de River, con contenido religioso pero teñido por la formalización de su candidatura para las elecciones de 2027. Si dice que no, el movimiento seguirá adelante con otra figura.

Lo que busca Consolidación Argentina, según D'Alessandro, es representar a la clase media y la clase media-baja que quedó sin representación. Su lectura es que Milei ganó en 2023 ocupando esa "avenida del medio", pero que hoy el Gobierno se corrió a la extrema derecha, dejando un vacío que el pastor puede llenar. Del otro lado, ve al peronismo liderado por un gobernador bonaerense al que define como proveniente del comunismo, no del peronismo clásico.