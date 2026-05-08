Gebel sumó a un ex mileista y seduce a una histórica del peronismo

Dante Gebel continúa moviendose en el marco de su intención, todavía difusa, de candidatearse a la presidencia en 2027. El comunicador - que resiste ser denominado pastor- fichó a un ex diputado de Javier Milei, desencantado con el presidente, y entabló lazos con una histórica del peronismo.

Carlos D'Alessandro, ex diputado nacional y actual diputado sanjuanino, se sumó a las filas de Gebel y comenzó a armar en la región de Cuyo junto a otro legislador provincial. El dirigente puntano, que entró al Congreso por LLA, rompió con el oficialismo nacional en agosto de 2025, y acusó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, de intervenir el partido.

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El puntano obtuvo una banca de diputado provincial en las elecciones puntanas y, envalentonado por el tercer lugar, renunció a la banca en el Congreso nacional. "Gebel es un candidato silencioso, con mucha cercanía a mucha gente", comentaron a El Destape desde el entorno de D'Alessandro, que llegó a Gebel por consumirlo por Tiktok.

Quienes conocen al puntano, le relataron que, luego de dejar LLA y el Congreso, el puntano se contactó con Eugenio Casielles, para sumarse al espacio del showman, conocido como Consolidación Nacional. El legislador porteño fue uno de los fundadores del proyecto presidencial de Javier Milei, fue excomulgado del oficialismo por Karina Milei, al igual que otros que estaban desde el kilómetro cero, como el ex candidato a jefe de gobierno Ramiro Marra o el diputado nacional Oscar Zago.

Según enumeraron desde el entorno de D'Alessandro, lo acompaña como armador en San Juan Eduardo Cabello, diputado provincial, secretario general de la UOCRA y de la CGT local. En Mendoza fue señalado como referente el senador provincial Marcos Quattrini, al igual que la diputada provincial Mónica Juárez en Salta. También se mencionó a la diputada misionera Rita Flores, otra ex mileista.

"El espacio de Gebel se están sumando muchos de los actores que impulsaron a Milei a la presidencia, como Casielles, antes de que el Presidente cambie el rumbo que había propuesto: el ajuste lo terminó pagando las jubilaciones y los salarios", relató una segunda voz con asiento en San Luis.

Como se informó en este medio, Gebel tiene su mesa de armadores compuesta por Casielles, los gremialistas Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y José "Vasco" Minaberrigaray (SETIA). El conferencista también es acompañado por su mano derecha y CEO de River Church, Daniel Darling.

Quién conoció a Gebel fue la ex diputada nacional Graciela Camaño. La ex legisladora peronista relató en una entrevista en Futurock que fue invitada a una reunión para conocerlo. "Me pareció sumamente interesante, muy conocedora de la Argentina y el argentino. Es de San Martín, así que tengo referencias de su vida y su juventud. Me tomé el trabajo de ver su trabajo en redes y fuí a Paraguay a ver qué dice y la interacción con su público. Es un conferencista TED", graficó.

Consultado sobre una potencial postulación del showman en 2027, la ex diputada señaló que "si él decide candidatearse a presidente, mucha gente lo va a mirar" porque "es una persona que tiene la cabeza ordenada, y eso no es un tema menor, en esta Argentina de cabezas desordenadas".

De todos modos, negó que le hayan ofrecido participar del armado. "Conmigo solo habló de la vida, la Argentina y el mundo. Yo tengo la decisión personal de abstraerme de una participación política, pero soy consciente de lo que significa que pueda simpatizar con uno u otro. No advierto que haya ningún lugar de la política argentina en el que que se esté pensando seriamente, con consistencia y sin egoismo, en cómo sacar a la argentina del barro", cerró.