En medio de derrotas legislativas, se rompió el bloque de LLA en Diputados

Luego de las dos derrotas que sufrió el Gobierno esta tarde en la Cámara de Diputados, una vez que prosperó el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad y el tratamiento de un bono para jubilados, el bloque de La Libertad Avanza se rompió. Este nuevo desprendimiento recoge a varios heridos de estos primeros dos años de Gobierno y se llamará "Coherencia". Lo intengran la diputada Lourdes Arrieta, que el año pasado hizo su monobloque después de las visitas a genocidas en el penal de Ezeiza, Carlos D'Alessandro, que hoy dio quórum para la sesión, Gerardo González y Marecela Pagano.

En el caso de Pagano, sus fricciones con La Libertad Avanza empezaron cuando se enfrentó al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y lo denunció por "aprietes", mientras que el conflicto de D'Alessandro detonó cuando denunció la intervención de su partido en San Juan por parte de Karina Milei.

Según dijeron fuentes del nuevo bloque a El Destape, su perfil es "liberal", de "centro derecha" y con "responsabilidad fiscal y social". Pagano, D'Alessandro y Arrieta colaboraron con la oposición en el quórum para la sesión para rechazar los vetos a la emergencia en discapacidad y el bono a jubilados. Los tres mencionados votaron a favor del rechazo al veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad. González figuró como ausente.

Noticia en desarrollo