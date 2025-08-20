La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave en la que se discutirá el veto del presidente Javier Milei a dos proyectos sensibles: la declaración de emergencia en discapacidad y el aumento a jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). La agenda legislativa promete un debate cargado de tensión política y fuerte presencia de las organizaciones sociales en las calles.

El oficialismo defenderá la decisión de Milei, argumentando que las medidas votadas por el Congreso comprometen el equilibrio fiscal. En la vereda opuesta, los bloques opositores buscarán revertir el veto y marcarle un límite al Ejecutivo en temas de alta sensibilidad social. El oficialismo necesita asegurar un tercio de los votos (86 diputados) para ratificar el veto. Si eso no ocurriera, el rechazo a las decisiones presidenciales pasarían al Senado, donde deberían enfrentar el mismo trámite.

Con números ajustados y negociaciones abiertas hasta último momento, la sesión en Diputados puede convertirse en un punto de inflexión en la relación entre el Congreso y la Casa Rosada. La discusión sobre la emergencia en discapacidad y el aumento a jubilados pondrá a prueba la capacidad de la oposición para construir mayorías y desafiar el poder presidencial en dos temas altamente sensibles para toda la sociedad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Show more