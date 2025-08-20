EN VIVO
Javier Milei presidente

Con 136 presentes, hay quórum para tratar los vetos de Milei al aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

La sesión se inició pasadas las 12 del mediodía. Se espera un tenso debate en dos temas que son sensibles para la imagen del Gobierno nacional. Seguí el minuto a minuto de la sesión. 

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave en la que se discutirá el veto del presidente Javier Milei a dos proyectos sensibles: la declaración de emergencia en discapacidad y el aumento a jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). La agenda legislativa promete un debate cargado de tensión política y fuerte presencia de las organizaciones sociales en las calles.

El oficialismo defenderá la decisión de Milei, argumentando que las medidas votadas por el Congreso comprometen el equilibrio fiscal. En la vereda opuesta, los bloques opositores buscarán revertir el veto y marcarle un límite al Ejecutivo en temas de alta sensibilidad social. El oficialismo necesita asegurar un tercio de los votos (86 diputados) para ratificar el veto. Si eso no ocurriera, el rechazo a las decisiones presidenciales pasarían al Senado, donde deberían enfrentar el mismo trámite. 

Con números ajustados y negociaciones abiertas hasta último momento, la sesión en Diputados puede convertirse en un punto de inflexión en la relación entre el Congreso y la Casa Rosada. La discusión sobre la emergencia en discapacidad y el aumento a jubilados pondrá a prueba la capacidad de la oposición para construir mayorías y desafiar el poder presidencial en dos temas altamente sensibles para toda la sociedad.

Hace 29 minutos

Las víctimas de Milei en vivo: INTI, Garrahan, discapacidad y Vialidad

Adrián Murano y todo su equipo le dan voz a los agredidos por el modelo de La Libertad Avanza. Sus crudas historias. 

Hace 1 hora

En la previa de la sesión especial que se realizará este miércoles en la Cámara baja, la diputada nacional por Encuentro Federal Natalia de la Sota confirmó que votará en contra de los vetos dispuestos por el presidente Javier Milei a tres leyes clave en materia social y previsional, y lanzó un fuerte llamado a sus pares cordobeses para que hagan lo mismo. "Voy a rechazar los vetos de Milei a la emergencia en discapacidad, a la mejora de ingresos para jubilados y a la extensión de la moratoria previsional", anunció de la Sota.

Hace 1 hora

Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad que vetó Javier Milei

Desde la tarde del martes la Plaza de Mayo es escenario de una vigilia para sumar presión al Congreso, ya que la Cámara de Diputados debatirá el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. ¿Qué propone la normativa?

Hace 1 hora

A dos semanas de la dura derrota que sufrió en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei se enfrentará nuevamente desde las 12.30 a un posible miércoles negro en el que dos tercios de los legisladores podrían ponerse de acuerdo para ratificar tres leyes vetadas por el Presidente: el aumento a los jubilados, la emergencia en discapacidad, la moratoria previsional y la emergencia en Bahía Blanca. También se debatirán las iniciativas que ya tuvieron media sanción en el Senado, como la coparticipación del impuesto a los combustibles, el reparto de forma automática de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y cambios en el reglamento para destrabar la comisión investigadora del caso $Libra.

Hace 1 hora

Hace 1 hora

La Cámara de Diputados volverá a sesionar luego de la inscripción de candidaturas para las elecciones de octubre que puede haber modificado el mapa de amigos y enojados con el Gobierno en la oposición dialoguista, con el interrogante acerca de cuántos "héroes" quedaron a disposición del Ejecutivo. La convocatoria a la sesión la pidieron los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre que, junto con la izquierda, reunirán quórum para iniciar el debate pasado el mediodía con un extenso temario, muy complicado para la Casa Rosada, empezando por la anulación de los vetos presidenciales al aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y la declaración de zona de emergencia para Bahía Blanca. También figuran los dos proyectos de los gobernadores para distribuir los ATN y el impuesto a los Combustibles más, un tema especialmente sensible para la Casa Rosada, la propuesta para destrabar la integración de la comisión investigadora del caso $LIBRA, que el oficialismo y sus aliados bloquean desde hace meses. 

Hace 1 hora

