La Cámara de Diputados trató el veto de Javier Milei al aumento a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS). La votación resultó en 160 votos a favor de voltear el veto, 83 votos en contra y 6 abstenciones. La iniciativa se debatió en el reciento luego de la aplastante derrota del Gobierno nacional en la votación por la ley de Emergencia en Discapacidad, que volverá al Senado para ser ratificada

De esta forma, quedó firme el veto a la ley que daba un bono a las jubilaciones.

Resumen de la votación y el resultado

La Cámara de Diputados rechazó la insistencia sobre el aumento para jubilados. Al igual que ocurrió horas antes, cuando prácticamente toda la oposición se abroqueló para defender el proyecto que busca actualizar las prestaciones por discapacidad, muy afectadas por el ajuste del gobierno libertario, los legisladores libertarios y aliados respaldaron la decisión de Javier Milei.

¿Quiénes votaron en contra de rechazar el veto?

Los 83 votos en contra —es decir, los diputados que intentaron que el veto de Milei siguiera vigente— provinieron principalmente de La Libertad Avanza, el PRO, los "radicales con peluca" y algunos partidos provinciales. Todo el resto se paró en la vereda de en frente del Gobierno nacional, que se mostró así en posición de debilidad.

Uno por uno, quiénes votaron en contra de los jubilados para salvar a Milei

AJMECHET, SABRINA - Pro

ALMIRON, LISANDRO - La Libertad Avanza

ANSALONI, PABLO - La Libertad Avanza

ARABIA, DAMIAN - Pro

ARANCIBIA RODRIGUEZ, ALBERTOGUSTAVO - La Libertad Avanza

ARAUJO, MARIA FERNANDA - La Libertad Avanza

ARDOHAIN, MARTIN - Pro

ARJOL, MARTIN - Liga Del Interior

AVICO, BELEN - Pro

BACHEY, KARINA ETHEL - Pro

BALLEJOS, NANCY - Pro

BENEDETTI, ATILIO - Union Civica

BENEDIT, BELTRAN - La Libertad Avanza Entre Ríos

BENEGAS LYNCH, BERTIE - La Libertad Avanza

BESANA, GABRIELA - Pro Buenos Aires

BIANCHETTI, EMMANUEL - Pro

BONACCI, ROCIO - La Libertad Avanza

BONGIOVANNI, ALEJANDRO Pro

BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza

CAMPERO, MARIANO Liga Del Interior

CAPOZZI, SERGIO EDUARDO Pro

CARRIZO, SOLEDAD Ucr - Union Civica Radical

CERVI, PABLO Liga Del Interior

CHUMPITAZ, GABRIEL FELIPE Futuro Y Libertad

CIPOLINI, GERARDO Ucr - Union Civica Radical

CORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza

DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro

DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza

EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza

ESPERT, JOSE LUIS La Libertad Avanza

FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro

FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza

FIGUEROA CASAS, GERMANA Pro

FINOCCHIARO, ALEJANDRO Pro

GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza

GARRAMUÑO, RICARDO Somos Fueguinos

GARRIDO, JOSE LUIS Por Santa Cruz

GIUDICI, SILVANA Pro

HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza

IBAÑEZ, MARIA CECILIA Mid - Movimiento De Integracion Y Desarrollo

IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO Pro

LASPINA, LUCIANO ANDRES Pro

LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza

LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza

LOPEZ MURPHY, RICARDO HIPOLITO Republicanos Unidos

MACYSZYN, LORENA - La Libertad Avanza

MAQUIEYRA, MARTIN - Pro

MARQUEZ, NADIA - La Libertad Avanza

MARTINEZ, ALVARO - La Libertad Avanza

MAYORAZ, NICOLAS - La Libertad Avanza

MENEM, MARTIN - La Libertad Avanza

MILMAN, GERARDO - Pro

MONTENEGRO, GUILLERMO - La Libertad Avanza

MONTI, FRANCISCO - Liga Del Interior

MORCHIO, FRANCISCO - Encuentro Federal

MORENO OVALLE, JULIO - La Libertad Avanza

NIERI, LISANDRO - Union Civica Radical

NUÑEZ, JOSE - Pro Santa Fe

OMODEO, PAULA - Creo

OROZCO, EMILIA - La Libertad Avanza

PAULI, SANTIAGO - La Libertad Avanza

PELUC, JOSE - La Libertad Avanza

PICAT, LUIS ALBINO - Liga Del Interior

PIPARO, CAROLINA - La Libertad Avanza

PONCE, MARIA CELESTE - La Libertad Avanza

QUINTAR, MANUEL - La Libertad Avanza

QUIROZ, MARILU - Pro

RAZZINI, VERONICA - Futuro Y Libertad

RITONDO, CRISTIAN A.- Pro

RODRIGUEZ MACHADO, LAURA - Pro

SANCHEZ WRBA, JAVIER - Pro

SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA - La Libertad Avanza

SANTILLI, DIEGO - Pro

SANTURIO, SANTIAGO - La Libertad Avanza

SOTOLANO, MARIA -Pro

TORTORIELLO, ANIBAL - Pro

TOURNIER, JOSE FEDERICO - Liga Del Interior

TREFFINGER, CESAR - La Libertad Avanza

VASQUEZ, PATRICIA - Pro

VERASAY, PAMELA FERNANDA - Union Civica Radical

VILLAVERDE, LORENA - La Libertad Avanza

YEZA, MARTIN - Pro

ZAPATA, CARLOS RAUL - La Libertad Avanza

Qué dice la ley que aumenta las jubilaciones

La Cámara de Diputados había aprobado a mediados de 2025 una ley que establecía un aumento extraordinario en las jubilaciones que paga la ANSES de un 7,2%, con el objetivo de compensar la pérdida del poder adquisitivo tras la aceleración inflacionaria. La iniciativa incluía un refuerzo adicional para los haberes mínimos y una fórmula de actualización por inflación del bono, que pasaría automáticamente a $ 110.000 y luego seguiría aumentando según el IPC.

El proyecto había sido impulsado por bloques opositores y contó con el respaldo de organizaciones de jubilados, que reclamaban medidas urgentes frente a la caída de ingresos. La medida se planteaba como un alivio inmediato para más de seis millones de jubilados y pensionados en todo el país.

Sin embargo, el presidente Javier Milei decidió vetar la norma argumentando que generaba un gasto insostenible para las cuentas públicas y comprometía el programa de ajuste fiscal.