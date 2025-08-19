El bono corresponde al 20% retenido de la AUH durante el año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un bono extraordinario que beneficiará a un grupo específico de personas en agosto. Si sos titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH), podés acceder a un pago único de hasta $600.000, dependiendo de tu situación familiar.

Este beneficio forma parte de las medidas implementadas por el organismo, que también incluyen un aumento del 1,62% en las prestaciones y el calendario de pagos del mes. A continuación, te contamos todo lo que necesitás saber para no perderte este extra.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de $600.000?

El bono está dirigido exclusivamente a los titulares de la AUH que hayan presentado la Libreta AUH 2025 en tiempo y forma. Esta libreta acredita que los menores cumplieron con los controles de salud, vacunación y asistencia escolar, requisitos fundamentales para recibir el beneficio.

Lo que muchos no saben es que ANSES retiene un 20% del monto anual de la AUH, y este bono corresponde a ese porcentaje acumulado. Por eso, el pago varía según la cantidad de hijos y si alguno tiene discapacidad.

¿Cuánto podés recibir según tu situación familiar?

Los montos estimados para agosto 2025 son los siguientes:

1 hijo : $612.401 (con discapacidad)

2 hijos : $376.138,80 | $1.224.802 (con discapacidad)

3 hijos : $564.208,20 | $1.837.203 (con discapacidad)

4 hijos : $752.277,60 | $2.449.604 (con discapacidad)

5 hijos : $940.347,00 | $3.062.005 (con discapacidad)

6 hijos: $1.128.416,40 | $3.674.406 (con discapacidad)

El trámite se realiza online sin necesidad de ir a ANSES.

Estos valores surgen de la actualización de la AUH y del esquema de retención del 20%. Si tenés dudas, podés consultar en la web oficial de ANSES.

¿Cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el bono?

Desde 2025, el trámite se puede realizar 100% online, sin necesidad de ir a una sucursal. Solo tenés que seguir estos pasos:

Ingresá al sitio web de ANSES o descargá la app. Dirigite a la sección "Hijos" y luego al apartado "Libreta AUH". Descargá el formulario o completalo directamente en la plataforma. Presentalo en la escuela o centro de salud correspondiente para su validación. Subí una foto del documento firmado en formato JPG.

Una vez aprobado, el dinero se acreditará junto con los pagos habituales de la AUH.

¿Por qué es importante presentar la Libreta AUH?

Además de habilitar el cobro del bono, la Libreta AUH garantiza que los niños y adolescentes estén al día con su salud y educación. ANSES exige estos controles para asegurar el bienestar de los menores y, al mismo tiempo, liberar los fondos retenidos.

Si todavía no la presentaste, tenés tiempo de hacerlo y acceder al beneficio. Recordá que este bono es por única vez en agosto, así que no dejes pasar la oportunidad.

Las familias con hijos discapacitados recibirán montos superiores a $600.000.

¿Qué otros aumentos habrá en ANSES?

Además del bono extraordinario, ANSES confirmó un incremento del 1,62% en las jubilaciones y pensiones para septiembre. Este ajuste busca compensar la inflación y mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios. Si sos jubilado o pensionado, estate atento al calendario de pagos para no perderte ninguna novedad.