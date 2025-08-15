Crédito ANSES para jubilados: cómo sacarlo en 4 simples pasos

El trámite es 100% online y no requiere garantías ni avales adicionales.

Si sos jubilado o pensionado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ahora podés acceder a un crédito de hasta $50 millones con un plazo de pago de 72 meses. La mejor parte es que el trámite es 100% online, sin necesidad de ir al banco. Acá te contamos todo lo que tenés que saber.

¿Qué tenés que saber antes de pedir el préstamo?

Este crédito del Banco Nación está pensado exclusivamente para jubilados y pensionados. Podés usarlo para lo que necesites: gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier otro fin personal. La gran ventaja es que las cuotas se descuentan automáticamente de tu haber mensual o de tu cuenta bancaria.

El monto máximo que podés solicitar depende de tus ingresos, pero no puede superar el 35% de tu jubilación neta. Además, las cuotas se calculan en pesos y se ajustan a tu capacidad de pago.

Paso a paso: cómo solicitar el crédito online

El proceso es rápido y sencillo. Solo necesitás seguir estos 4 pasos:

1. Ingresá a "Tu banco"

Entrá a la plataforma online del Banco Nación con tu usuario y contraseña. Si todavía no tenés una cuenta, podés registrarte fácilmente desde la web.

2. Elegí la opción "Préstamos"

Una vez adentro, buscá la sección de Préstamos y hacé clic en el botón "+" para ver las opciones disponibles.

3. Seleccioná el monto y plazo

Elegí el importe que necesitás, la cantidad de cuotas (hasta 72 meses) y el destino del crédito. El sistema te mostrará una estimación de la cuota mensual.

4. Validá tus datos y recibí el dinero

Antes de confirmar, usá el simulador de cuotas del Banco Nación para ver cómo afectará el pago a tu jubilación mensual. Confirmá la información y aceptá las condiciones. Una vez aprobado, el dinero se acreditará en minutos en tu cuenta.

¿Cuánto pagarías por mes? Ejemplos prácticos

Para que tengas una idea más clara, acá te dejamos algunos ejemplos de cuotas según el monto y el plazo:

$500.000 a 36 meses → Cuota aproximada: $18.500

$1.000.000 a 48 meses → Cuota aproximada: $27.000

$2.000.000 a 60 meses → Cuota aproximada: $39.000

$5.000.000 a 72 meses → Cuota aproximada: $68.500

Recordá que la cuota no puede superar el 35% de tu ingreso neto. Si necesitás un cálculo exacto, el simulador del Banco Nación te dará números más precisos.

Ventajas del crédito para jubilados

Sin garantías ni avales.

Aprobación en minutos.

Plazos flexibles. Hasta 6 años para pagar.

Sin trámites presenciales. Todo se hace desde tu casa, por internet.

¿Qué tenés que tener en cuenta?