El subsidio cubre parte del costo de garrafas de 10 a 15 kilos.

Si tu familia no tiene acceso a la red de gas natural, ANSES tiene un beneficio clave para vos. El Programa Hogar sigue vigente en agosto, ayudando a cubrir el costo de las garrafas en los meses más fríos. Te contamos cómo saber si lo cobrás y qué requisitos tenés que cumplir.

¿Qué es el Programa Hogar de ANSES?

Este subsidio está pensado para familias de bajos recursos que usan garrafas para cocinar o calefaccionarse. El monto varía según la zona, la cantidad de personas en el hogar y la época del año. En invierno, el apoyo económico aumenta porque el consumo de gas es mayor.

El beneficio cubre parte del costo de las garrafas de 10, 12 o 15 kilos, y se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular. Si vivís en provincias más frías, como las patagónicas, el monto puede ser más alto.

¿Quiénes pueden cobrar el subsidio?

Para acceder al Programa Hogar, tenés que cumplir con estos requisitos:

No tener conexión a gas natural (ni medidor activo).

Ingresos familiares limitados : no más de 2 salarios mínimos (3 si hay una persona con discapacidad).

En zonas patagónicas, el tope sube a 2,8 salarios mínimos (4,2 con discapacidad).

Si sos monotributista, podés estar en categoría C (o D/E en Patagonia). Si superás estos límites, ANSES puede suspender el beneficio.

Los montos aumentan en invierno y para zonas más frías del país.

¿Cómo saber si lo cobrás en agosto?

Para confirmar si tenés el subsidio activo:

Entrá a Mi ANSES con tu CUIL y clave. Andá a "Mis Cobros" y fijate si aparece el Programa Hogar. Si no lo ves, podés solicitarlo desde la misma plataforma.

Tené en cuenta que si no lo cobrás durante 3 meses seguidos, el beneficio se da de baja y tenés que volver a tramitarlo.

¿Por qué pueden rechazarte el subsidio?

ANSES puede suspender el pago si:

Tenés gas natural (a menos que presentes un certificado de negativa).

Alguien más en tu familia ya lo cobra (no se permite duplicar).

Tus ingresos superan el límite permitido.

No retiraste el dinero por varios meses.

Si pasa algo de esto, tendrás que regularizar tu situación para volver a recibirlo.

Podés consultar si lo cobrás ingresando a Mi ANSES con tu CUIL.

¿Cómo tramitar el Programa Hogar por primera vez?

Si nunca lo pediste, seguí estos pasos:

Ingresá a Mi ANSES desde la web o la app. Actualizá tus datos personales y familiares. Solicitá la Tarifa Social dentro del Programa Hogar. Completá el trámite y esperá la confirmación.

Una vez aprobado, el dinero se acreditará todos los meses junto con tus otros beneficios.

¿Cuánto dinero dan y cuándo se cobra?

El monto exacto lo define la Secretaría de Energía y cambia según:

Tu ubicación (más alto en zonas frías).

Cantidad de personas en tu hogar.

Si es invierno (hay un plus por mayor consumo).

Para saber el valor que te corresponde, consultá en Mi ANSES o acercate a una oficina.