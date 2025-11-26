Orgullo nacional: por qué Argentina es el país que habla mejor inglés en toda Latinoamérica, según un raking mundial

Argentina se posicionó como el país con el mejor nivel de inglés de Latinoamérica y alcanzó el puesto 26 en el ranking global 2025 del Índice de Proficiencia en Inglés (EF EPI) de EF Education First. El país logró un avance histórico en el desempeño del idioma y posee un nivel alto del mismo.

De acuerdo al informe, el territorio argentino se ubicó como el primero de 20 países de la región. Además, Buenos Aires sobresalió como la ciudad capital con mayor dominio de inglés entre las metrópolis latinoamericanas y se posicionó en el puesto 23 a nivel mundial.

Sin embargo, específicamente a nivel nacional, encabezó la lista con mejor desempeño la ciudad de Mar del Plata, detrás se ubicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego Bahía Blanca, Rosario y La Plata. Además, ciudades como San Juan y San Luis tuvieron mejorías notables, reduciendo la brecha con los distritos más avanzados.

Entre las ciudades con mejor nivel de inglés se encontraron Mar del Plata, CABA y Bahía Blanca

En materia de género, Argentina tiene brechas más positivas que el promedio de la región. Latinoamérica en general muestra un mayor nivel en los hombres, pero en nuestro país las mujeres superan a los varones con el manejo de inglés.

¿Cómo funciona el ranking?

El estudio aborda a 123 países y, en la edición 2025, también evaluó las habilidades de expresión oral y escrita, incluyendo criterios innovadores mediante inteligencia artificial desarrollada por Efekta Education Group. Se trata de una ediciones más grandes y complejas desde que comenzaron a realizar el análiss en 2011 por la incorporación de nuevos países, pero además de nuevas variables.

El EF EPI se basa en los resultados de la prueba EF SET, un test online que clasifica a millones de participantes de todo el mundo según los seis niveles definidos por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). En 2025, participaron más de 2,2 millones de personas y se evaluó su comprensión auditiva y lectora, la capacidad de hablar y escribir. Tras analizar los resultados, los países se clasifican según su puntaje en las categorías de "Nivel muy alto", "Nivel alto", "Nivel medio", "Nivel bajo" y "Nivel muy bajo".

Cuáles son los países con mejor inglés, a nivel global

A nivel mundial el país con mejor desempeño en el idioma fue Países Bajos, quien mantuvo su puesto de años previos. Mientras que detrás se posicionó Croacia, seguido de Austria. Además, Alemania subió al cuarto puesto con una mejora significativa y Noruega quedó en el quinto lugar. En detalle el top 10 a nivel mundial es el siguiente: