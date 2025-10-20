No todo es inglés: los idiomas que potencian la salida laboral, según la Inteligencia artificial

Según la IA, hay idiomas muy tradicionales de Europa que siguen marcando tendencia en el mundo del trabajo.

El mercado laboral global está cambiando a pasos agigantados, impulsado por la globalización, la digitalización y, sobre todo, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA). En este contexto, manejar solo inglés ya no alcanza para destacarse. Las empresas buscan profesionales que puedan navegar con soltura entre diferentes culturas, mercados y lenguas, y la IA dejó en claro que aprender varios idiomas será clave para acceder a mejores oportunidades laborales en los próximos años.

Un reciente análisis basado en Inteligencia artificial señaló que, además de los idiomas tradicionales, aquellos vinculados a regiones con fuerte crecimiento económico y tecnológico ganan cada vez más valor estratégico. Así, la demanda de trabajadores bilingües o trilingües crece a medida que las compañías amplían sus operaciones y la automatización redefine los puestos más competitivos.

El inglés sigue siendo fundamental. Ningún reclutador internacional lo ignora, ya que continúa siendo la lengua universal en negocios, tecnología y ciencia. Sin embargo, según la IA, dominar el inglés ya no es una ventaja competitiva, sino un requisito básico. Las empresas globales esperan que un profesional pueda comunicarse en inglés con fluidez, pero lo que realmente marca la diferencia es el conocimiento de un segundo o tercer idioma que permita expandir las fronteras del negocio. Como dijo la IA, "el inglés es la puerta de entrada, pero los idiomas complementarios son el pasaporte al crecimiento profesional".

Los idiomas claves para el mercado laboral, según la IA

En Sudamérica, el portugués se posiciona como un idioma estratégico para el mercado laboral. Brasil, la principal economía regional, tiene un mercado interno enorme y un ecosistema tecnológico en expansión que atrae inversiones extranjeras. La IA destacó que dominar portugués no solo facilita el intercambio comercial regional, sino que también abre más oportunidades en multinacionales con operaciones en ambos países. Profesionales de Argentina, Uruguay y Chile con conocimientos en portugués tienen mayores chances de ser contratados en sectores como logística, comercio exterior, marketing y turismo.

El portugués funciona como un "puente de crecimiento" para quienes quieren desempeñarse en áreas vinculadas al comercio, las finanzas y las startups tecnológicas que buscan integrarse al mercado brasileño. Por otro lado, el chino mandarín aparece entre los idiomas más prometedores, a pesar de su dificultad. La expansión económica, tecnológica y diplomática de China hizo que muchas empresas occidentales busquen profesionales capaces de comunicarse con socios asiáticos.

Hablar mandarín abre puertas en sectores como la logística internacional, el comercio exterior, la tecnología y el turismo. La IA señaló que este idioma es especialmente valioso en industrias relacionadas con la Inteligencia Artificial, la robótica y el desarrollo de software, donde China tiene un rol protagónico. En un futuro dominado por la automatización, quienes dominen el mandarín podrán acceder a conocimientos técnicos avanzados y participar en los ecosistemas de innovación asiáticos, donde surgen muchas tendencias tecnológicas globales.

El portugués también gana lugar entre los idiomas más valorados para trabajar en el mundo tech.

Otro idioma que la IA destacó es el árabe, por su creciente importancia en el ámbito laboral. Más allá del idioma, su valor radica en el poder económico de las regiones donde se habla, como Medio Oriente y el norte de África. Según la IA, quienes aprendan árabe tendrán una ventaja en sectores clave como la energía, las inversiones internacionales y el comercio exterior. Además, la escasez de traductores y especialistas bilingües hace que dominar este idioma pueda garantizar mejores salarios y acceso preferencial a puestos estratégicos.

Europa mantiene su relevancia laboral a través de idiomas como el alemán y el francés. El alemán está asociado directamente con la industria, la ingeniería, la ciencia y la investigación tecnológica. Por su parte, el francés sigue siendo fundamental en organismos internacionales, la diplomacia y los negocios globales, además de tener un papel clave en países africanos con economías en crecimiento. La IA resaltó que el francés podría convertirse en una herramienta de alto valor laboral, ya que África es una región con gran proyección demográfica y económica.