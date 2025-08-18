Google Translate suma una herramienta denominada “Práctica” que combina varias funciones disponibles en su competidor Duolingo.

Google se prepara para darle un giro a su aplicación Google Translate con una actualización que promete cambiar la manera en la que muchos aprenden idiomas. La nueva función, llamada “Práctica”, combina ejercicios personalizados, escenarios interactivos y actividades diarias, posicionando a la plataforma como un rival directo de apps reconocidas como Duolingo.

Esta herramienta todavía está en fase de prueba beta, pero su potencial para transformar Google Translate en algo mucho más que un simple traductor es evidente. “Práctica” se integra dentro de la misma aplicación y se accede tras realizar una traducción, tocando un ícono con forma de birrete, que simboliza el aprendizaje.

Al ingresar por primera vez, la app muestra una pantalla de bienvenida que indica que la función está en un “periodo de prueba” con “acceso anticipado e ilimitado”. Esto sugiere que en el futuro podría sumarse a un modelo de suscripción, aunque por ahora es gratuita para quienes participan del testeo.

Una de las primeras opciones que ofrece la función es elegir el idioma que se quiere estudiar y el nivel de conocimiento que se tiene. A partir de ahí, las lecciones se organizan en escenarios temáticos como saludos, comida o bebidas, y los usuarios incluso pueden crear sus propios escenarios para adaptar el aprendizaje a sus necesidades.

El sistema evalúa el progreso mediante rondas de práctica, incentivando la constancia con actividades diarias y un formato de retroalimentación rápida. Este estilo es similar al que hizo famosa a Duolingo, buscando que el aprendizaje sea dinámico, breve y basado en la repetición espaciada para mejorar la retención.

Aunque Google no hizo un anuncio oficial, capturas de pantalla y videos filtrados junto a reportes de usuarios en Rusia sugieren que el despliegue global de “Práctica” podría estar cerca. Por el momento, la función está disponible solo para un grupo reducido dentro de las pruebas iniciales.

Las claves de la nueva herramienta de Google Translate

Con esta novedad, Google Translate no solo amplía sus capacidades, sino que se mete de lleno en el terreno de las aplicaciones para aprender idiomas, ofreciendo a millones de usuarios la posibilidad de estudiar y practicar sin salir de la plataforma de traducción.

Además de esta función, Google Translate sigue siendo una herramienta sencilla y práctica para quienes necesitan traducir textos, conversaciones o imágenes en distintos idiomas. Solo hay que seleccionar los idiomas de origen y destino y se puede ingresar texto manualmente, dictar frases o tomar fotos con la cámara para que la app traduzca carteles o menús.

También permite descargar idiomas para usar sin conexión, ideal para cuando se viaja, y cuenta con traducción en tiempo real de conversaciones, facilitando el diálogo entre personas que hablan diferentes lenguas. Su interfaz intuitiva ayuda a acceder rápido a todas las funciones para aprender, estudiar o comunicarse en situaciones cotidianas.

La resistencia de Duolingo

Por su parte, Duolingo se mantiene como una de las apps más populares para aprender idiomas por su método basado en ejercicios interactivos que enseñan vocabulario, gramática y pronunciación a través de lecciones cortas y dinámicas. Combina traducciones, repetición, selección de imágenes y reconocimiento de audio.

Además, Duolingo usa elementos de gamificación como recompensas, niveles y rachas diarias para mantener la motivación. Su sistema adapta la dificultad según el rendimiento, ofrece pistas y correcciones automáticas, y permite practicar la conversación con chatbots o ejercicios de voz, logrando un aprendizaje integral y accesible desde cualquier dispositivo.