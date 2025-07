La idea es extender la actual función 'Administrar almacenamiento' para hacer más eficiente la limpieza de tu biblioteca . Aunque estas eliminaciones sugeridas aún no están disponibles, el código de la última actualización de la app indica que la función comenzará a trabajar cuando trates de eliminar varias fotos de una sola vez.

Sin embargo, queda por ver si esta nueva experiencia de eliminación ampliará las opciones de fotos que Google Fotos recomendará borrar. Por ejemplo, la función actual de 'Administrar almacenamiento' solo se enfocó en los archivos que cuentan para tu espacio en Google One, y no identificó otras imágenes que podrían estar saturando tu biblioteca. Y vale destacar que Google desarrolle funciones que benefician al usuario, aunque esto podría reducir sus ingresos por suscripciones a Google One.

Furor por los cambios de Google Fotos y las nuevas funciones con Inteligencia artificial

Google Fotos festejó su décimo aniversario y trajo una serie de actualizaciones que sorprendieron mucho a los usuarios porque están potenciadas con Inteligencia artificial. Con más de 1.500 millones de personas aprovechando la plataforma cada mes, estas nuevas incorporaciones fueron diseñadas para mejorar la experiencia de edición de archivos.

La famosa plataforma de Google, que ofrece servicio en la nube y tantos utilizan para almacenar sus imágenes, rediseñó su potente editor de imágenes e incorporó herramientas avanzadas que antes eran exclusivas de los dispositivos Pixel. Una de las principales novedades es el denominado "Encuadre Automático".

Esta última novedad es una herramienta que brinda recortes inteligentes que mejoraron la composición de las imágenes capturadas o almacenadas en el dispositivo. En situaciones donde una foto no se observa bien encuadrada, la tecnología con IA generativa permite ampliar el fondo y ajustar la perspectiva de forma automática en pocos segundos.