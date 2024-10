Cambia Google: la drástica medida con las imágenes

Google anunció que las fotos editadas con el uso de la Inteligencia Artificial mediante la aplicación Google Photos van a ser notificadas con un mensaje.

La compañía Google anunció que las fotos que sean editadas con Inteligencia Artificial (IA), mediante la aplicación Google Fotos van a empezar a tener un aviso particular junto con ellas a partir de la próxima semana. Con esta novedad, la empresa más popular del mercado tecnológico buscará hacer lo más transparente posible la utilización de esta herramienta poderosa, con la cual a veces es difícil distinguir la veracidad del contenido. Además, lanzó una serie de consejos para evitar las imágenes truchas y cómo chequearlas.

Puntualmente, la sección “Información de IA” se podrá encontrar en la vista de detalles de imágenes de Google Fotos, tanto en la web como en la plataforma que utilizan millones de personas a diario. El propio director de ingeniería de esa app, John Fisher, detalló la medida drástica en una publicación de blog de la empresa. “Las fotos editadas con herramientas como Magic Editor, Magic Eraser y Zoom Enhance ya incluyen metadatos basados en estándares técnicos del Consejo Internacional de Prensa y Telecomunicaciones (IPTC) para indicar que han sido editadas con IA generativa”, comenzó el directivo.

Además, el jefe de esa app destacó: “Ahora vamos un paso más allá, haciendo que esta información sea visible junto con información como el nombre del archivo, la ubicación y el estado de la copia de seguridad en la aplicación Fotos”. Sin embargo, desde Google aclararon que no será solo en la Inteligencia Artificial generativa la notificación mediante estas etiquetas en los dispositivos.

Según reveló, también van a especificar cuándo una "foto" contiene elementos de varias imágenes diferentes, como cuando las personas usan las funciones Best Take y Add Me del Pixel. Sin embargo, estos metadatos pueden ser fácilmente eludidos por aquellos que intenten hacerlo intencionalmente. “Este trabajo no ha terminado y continuaremos recopilando comentarios y evaluando soluciones adicionales para agregar más transparencia en torno a las ediciones de IA”, escribió Fisher

.Cómo chequear en Google si una imagen es falsa

Por otra parte, desde la empresa también difundieron un instructivo para chequear y revisar si las imágenes son falsas con las herramientas sin IA. Para ese fin, explicaron que una foto puede considerarse falsa por diversas razones: “puede haber sido editada o retocada para alterar su contenido original, presentarse fuera de contexto o estar asociada con un momento o lugar diferente al de su origen”.

“En todos estos casos, el resultado es una información distorsionada o engañosa, por lo que es fundamental asegurarnos de que estamos ante una imagen real antes de compartirla”, aclaró el gigante tecnológico antes de revelar los pasos a seguir para saber si una captura es trucha o no. Para saber si una foto es real y no fue trucada o descontextualizada, se puede hacer una “búsqueda inversa”, lo que permitirá verificar si la imagen ya existía en la web y conocer cuándo y dónde fue publicada con anterioridad.

Ingresa al buscador de Google, desde cualquier navegador. Selecciona “Imágenes” debajo de la barra de búsqueda. Dentro de Google Imágenes, haz clic en el símbolo de cámara que se encuentra a la derecha de la barra de búsqueda. Se abrirá un cuadro con el texto “Buscar cualquier imagen con Google Lens” Elegir entre tres opciones: arrastrar la imagen, subir un archivo o introducir una URL (enlace).

A partir del último paso se debe arrastrar la imagen dentro del cuadro, subir el archivo o introducir el enlace, según se prefiera. Luego, hay que revisar las imágenes que Google presenta como resultado y compararlas con la que se quiere verificar. Del mismo modo se puede acceder a las páginas originales en que la imagen fue publicada anteriormente, para conocer el contexto.

“Si la foto que quieres contrastar se encuentra en la web, simplemente haz clic sobre ella con el botón derecho del mouse. En la ventana que se abre a continuación, selecciona ‘Buscar imagen con Google’. Como resultado, el buscador traerá imágenes iguales o similares ya publicadas, que podrás contrastar con la tuya”, agregó la compañía en su blog.