Como la comprada pero mejor: receta de hamburguesa Big Mac con salsa incluída.

La Big Mac es la hamburguesa más famosa de la Argentina y, se podría decir, del mundo. Este clásico de la comida rápida tiene muchos fans, y para ellos tenemos la receta original, con salsa incluída, para hacer en casa.

Receta de Big Mac con salsa incluída

Preparar una hamburguesa Big Mac no es ninguna ciencia. Con los ingredientes y pasos correctos, se puede lograr el mismo sabor, o incluso mejor que la versión comprada. A continuación te contamos qué necesitás y cómo prepararla:

La Bic Mac se puede recrear en casa.

Ingredientes

Para las hamburguesas:

300 g de carne picada (idealmente roast beef).

Sal y pimienta.

2 panes de hamburguesa con semillas.

2 panes adicionales para sacarles la “tapa” y usar como pan central.

2 fetas de queso cheddar.

1/2 cebolla picada bien chiquita.

1/2 taza de lechuga iceberg picada.

4 pepinillos en rodajas.

Para la salsa Big Mac casera:

3 cdas de mayonesa.

1 cda de pepinillos picados.

1 cda de ketchup.

1 cdita de mostaza.

1 cdita de vinagre blanco.

1/2 cdita de pimentón dulce.

1/2 cdita de azúcar.

1 pizca de ajo en polvo.

1 pizca de cebolla en polvo.

Preparación

Prepará la salsa: mezclá todos los ingredientes en un bowl hasta integrar bien. Probala y ajustá si querés más dulzor, acidez o picante. Llevála 20 minutos a la heladera para que asiente el sabor. Armá los medallones: dividí la carne en cuatro bolitas del mismo tamaño y aplastalas hasta que queden finitas. Salpimentalas de ambos lados. Cociná las hamburguesas: en una plancha o sartén bien caliente, cociná las piezas durante 2 a 3 minutos por lado, hasta dorarlas. En dos de ellas, agregá el cheddar para que se derrita. Tostá los panes: abrilos y doralos apenas en la sartén para que queden crocantes. Recordá sumar la “tapa extra” para el pan del medio. Armado final: en la base, poné un poco de salsa, cebolla, lechuga, una hamburguesa sin queso y pepinillos. Cubrí con el pan del medio. Repetí los pasos: salsa, cebolla, lechuga, la hamburguesa con queso y pepinillos. Cerrá con la tapa.

Si querés que el sabor sea aún más parecido al original, dejá reposar la salsa Big Mac casera en la heladera al menos una hora antes de usarla. Ese tiempo permite que los condimentos se integren bien y que la textura espese.