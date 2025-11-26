Maru Botana mostró su receta de sandwich de bondiola.

Los sandwiches de bondiola desmenuzada son uno de los más requeridos y a la vez sofisticados por su sabor inigualable. Dado que lleva una preparación bastante larga y algo elaborada, Maru Botana contó todos sus secretos para que el resultado de esta receta sea perfecto.

La cocción lenta de la bondiola para este sandwich permite que la carne quede tierna, jugosa y llena de sabor, logrando una textura única que se deshace fácilmente. Además, se presta a múltiples combinaciones: puede servirse con vegetales frescos, salsas caseras, panes artesanales o pickles, lo que permite equilibrar sabores y sumar distintos matices entre lo dulce, ácido, salado y picante, convirtiéndose en una comida versátil y gourmet.

Desde el punto de vista nutricional, la bondiola aporta proteínas de buena calidad, esenciales para el mantenimiento y reparación de tejidos. Sin embargo, al tratarse de un corte con mayor contenido de grasa, se recomienda acompañarlo con vegetales y elegir cocciones más saludables, como el horneado o la cocción lenta con poco aceite. La inclusión de panes integrales, verduras crujientes y condimentos naturales puede generar un sándwich más equilibrado, brindando fibra, vitaminas y minerales que complementan la carne y ayudan a disfrutar de un plato rico, contundente y con mejor aporte nutricional.

La receta de sandwich de bondiola desmenuzada de Maru Botana

Ingredientes para la bondiola

Una bondiola.

Cebolla morada.

Ingredientes para la barbacoa

1 cebolla colorada cortada o 4 ramas de cebolla de verdeo.

200 gr de salsa de tomate.

Puré de un morrón.

4 cdas de vinagre blanco.

4 cdas de miel.

2 ramas de apio cortado.

Salsa inglesa cantidad a gusto.

100 gr salsa de soja.

Aceite de oliva.

4 cdas de azúcar rubia.

Salsa picante cantidad a gusto.

Paprika o pimenton.

Sal.

Sandwich de bondiola.

Paso a paso