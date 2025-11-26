El invitado de esta noche en Otro Día Perdido.

Mario Pergolini tiene listo un nuevo invitado para este miércoles 26 de noviembre en Otro Día Perdido, el programa que conduce en El Trece y que está teniendo grandes números en una franja más que competitiva de la televisión argentina. Con el tiempo, su ciclo de entrevistas fue obteniendo cada vez mayor relevancia, principalmente por el tono en que realiza las mismas y los momentos que se crean allí. Para ello también tiene mucho que ver la participación de Rada, que le otorga su toque "mágico".

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este miércoles 26 de noviembre?

Según lo anunciado por el programa a través de sus redes sociales, quien dirá presenta en el sillón esta noche será Valeria Lynch, una de las voces más reconocidas de nuestro país. A partir de las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar el episodio de hoy.

El anuncio de Otro Día Perdido anunciando a Valeria Lynch como su invitada.

¿Quién es Valeria Lynch?

Nacida el 7 de enero de 1952, María Cristina Lancellotti (conocida por todos con su nombre artístico, Valeria Lynch) es no solo una famosa cantante y compositora, sino también una exitosa empresaria y actriz. Desde joven mostró su inclinación por el canto y el teatro: a los 14 años comenzó a tomar clases de canto y actuación, siendo su debut profesional en 1969, cuando en el programa televisivo de La Botica del Ángel, interpretó “Cuando un amigo se va”.

Su despegue como artista se dio al cantar "Aquarius – Let the Sunshine In" en el musical Hair en 1971. En 1977 lanzó su primer álbum, mientras que en la década del 80' se consolidó con temas como "Me das cada día más", "Qué ganas de no verte nunca más", "Señor amante", "Ella, la loca" y muchos otros más.

A lo largo de su carrera logró vender decenas de millones de discos, obteniendo en el proceso múltiples discos de oro y platino, así como premios nacionales e internacionales.