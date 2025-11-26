La Inteligencia Artificial determinó quién será el participante eliminado de MasterChef Celebrity este miércoles 26 de noviembre.

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2025 de esta noche promete ser una de las más intensas de la temporada. Con nueve participantes en riesgo, el jurado enfrenta una decisión difícil y los fanáticos del reality ya debaten en redes sociales sobre quién deberá abandonar la competencia. Según el análisis de desempeño, regularidad y devoluciones recientes, la inteligencia artificial identificó a algunos candidatos con mayores chances de quedar fuera del certamen y filtró el más complicado.

Los famosos que compiten esta noche por su continuidad son: Momi Giardina, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson, Turco Husaín, Eugenia Tobal y Alex Pelao.

Los participantes más complicados

Entre los nueve nominados, hay tres figuras cuyo rendimiento reciente generó más dudas de cara al desafío de esta noche:

Andy Chango: A pesar de su carisma y de protagonizar algunos de los momentos más divertidos del programa, el músico viene mostrando problemas de ejecución en platos que requieren precisión. Sus preparaciones suelen tener errores de cocción o falta de técnica, lo que lo dejó varias veces cerca del borde. La IA lo ubica como uno de los candidatos más firmes al duelo final.

A pesar de su carisma y de protagonizar algunos de los momentos más divertidos del programa, el músico viene mostrando problemas de ejecución en platos que requieren precisión. Sus preparaciones suelen tener errores de cocción o falta de técnica, lo que lo dejó varias veces cerca del borde. La IA lo ubica como uno de los candidatos más firmes al duelo final. Alex Pelao: El influencer alternó buenas presentaciones con otras muy flojas. Su rendimiento irregular, sumado a las críticas del jurado por falta de orden en la cocina y desprolijidades en la presentación, lo dejan expuesto en una gala donde no hay margen para fallar. Si no entrega un plato sólido, podría despedirse del certamen.

El influencer alternó buenas presentaciones con otras muy flojas. Su rendimiento irregular, sumado a las críticas del jurado por falta de orden en la cocina y desprolijidades en la presentación, lo dejan expuesto en una gala donde no hay margen para fallar. Si no entrega un plato sólido, podría despedirse del certamen. Momi Giardina: Aunque ha tenido mejoras, todavía muestra inseguridad en preparaciones complejas y suele ser una de las participantes que más sufre la presión del reloj. Sus últimos platos recibieron devoluciones tibias, sin grandes elogios, lo que la deja en una posición delicada.

¿Quién será el eliminado según la inteligencia artificial?

Tras analizar evolución, técnica, desempeño en desafíos similares y tendencia de errores, la proyección indica que Andy Chango es el participante con mayor probabilidad de quedar eliminado esta noche en MasterChef Celebrity 2025.

Sin embargo, es una gala con varios candidatos en riesgo: Alex Pelao y Momi Giardina también aparecen con altas chances de despedirse si el desafío los complica.

Esta noche, el delantal de uno de ellos quedará en la mesada. ¿Será Andy, según anticipa la IA? En horas, el programa lo confirmará.