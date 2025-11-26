Un influencer ruso se inyectó vaselina para ser como Popeye y ahora podría perder los dos brazos

Un influencer se inyectó vaselina para ser como Popeye y ahora podría perder los dos brazos.

El influencer ruso Kirill Tereshin (29) se inyectó vaselina en sus bíceps para parecerse a "Popeye, el marino" y ahora podría perder sus dos brazos. La crónica de los dolores del joven que se sometió a una peligrosa cirugía estética y su pronóstico de salud, de cara al futuro.

Tereshin es famoso en las redes sociales por ser el "Popeye ruso", con un aspecto con el que ganó más de 157 mil seguidores en Instagram. Pero luego de aplicarse vaselina en sus bíceps para que luzcan inflados como el personaje animado, los médicos advirtieron que podría perder ambos brazos tras sufrir severos daños que avanzaron de forma progresiva, porque su organismo rechazó la vaselina y el synthol que se inyectó en los bíceps durante años.

El primer dolor que sufrió el joven fue una fibrosis tisular, que le provocó un endurecimiento patológico del músculo inyectado por la acumulación de material ajeno, según información extraída de The New York Post. El cuadro empeoró ante el avance de una necrosis que, además de la descomposición interna de los bíceps, le produjo constantes infecciones de difícil tratamiento médico.

El pronóstico del ruso que se quiere parecer a Popeye

A través de su cuenta de Instagram, Tereshin comparte imágenes de sus avances en la recuperación de su delicado cuadro. En los últimos posteos expuso: “Ahora estamos esperando como todo se cure, luego veremos si hay algo inflamado ahí bajo”. Además, el joven reveló que es probable que necesite nuevas cirugías para limpiar la necrosis e injertos de piel, para intentar salvar sus brazos de una amputación.