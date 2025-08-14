ANSES confirmó un bono extra de $78.000: cómo saber si te toca

El bono de $78.000 está destinado a trabajadores no registrados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acaba de anunciar que durante agosto continuará entregando un bono de $78.000 correspondiente a beneficiarios que cubran con ciertos requisitos. Te contamos para quién está destinada esta ayuda económica.

Se trata del plan Volver al Trabajo, que en su última edición mantiene el monto de $78.000. Esta ayuda está diseñada específicamente para aquellos que buscan insertarse en el mercado laboral formal, dejando atrás la precariedad del trabajo no registrado.

Si sos trabajador informal o querés saber si podés acceder a este programa, esta nota es para vos. Te contamos todos los detalles: quiénes pueden cobrarlo, cómo verificar si estás incluido y qué requisitos debés cumplir para no perder este importante beneficio.

¿Qué es exactamente el plan Volver al Trabajo?

El programa Volver al Trabajo es una iniciativa del gobierno nacional que busca facilitar la transición de trabajadores informales hacia empleos registrados. A través de este plan, los beneficiarios reciben un apoyo económico mensual -en este caso de $78.000- mientras participan en procesos de capacitación y búsqueda laboral formal. El monto se mantiene sin cambios respecto al mes anterior.

¿Quiénes pueden cobrar este bono de $78.000?

Para ser beneficiario del plan, tenés que cumplir con varios requisitos fundamentales:

Ser trabajador informal (no estar registrado en el sistema formal)

Tener tus datos personales y laborales actualizados en el Portal Empleo

Participar activamente en las capacitaciones y programas que ofrece la Secretaría de Trabajo

No tener incompatibilidades como empleo formal, jubilación o propiedad de bienes

¿Cómo verificar si me corresponde el pago?

Existen dos formas principales para consultar si sos beneficiario:

A través de la app Mi ANSES: En la sección "Mis cobros" debería aparecer el beneficio como activo Portal Empleo: Al registrarte podés verificar si tenés asignado este pago

Es fundamental mantener toda tu información actualizada en estos sistemas para no perder el beneficio.

Situaciones que te excluyen del programa

Hay varios casos en los que no podrás acceder al bono:

Si tenés empleo formal o sos trabajador independiente registrado

En caso de ser jubilado o pensionado

Si percibís otros subsidios estatales

Cuando sos titular de más de una propiedad o de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad

Si viajaste recientemente al exterior

¿Qué pasa si cumplo los requisitos pero no me llega el pago?

El depósito debería acreditarse automáticamente durante agosto. Si no aparece en tu cuenta, podés realizar el reclamo: