Francos admitió temor en el Gobierno por el rechazo a los vetos: "Demandan gastos"

A horas de comenzar la sesión en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el Gobierno nacional teme que el Congreso apruebe los proyectos de ley de emergencia a la discapacidad, moratoria previsional y el aumento jubilatorio porque "demandan gastos".

"Son todos temas que demandan gastos. Si vamos a ser legalistas, debieran estar en el Presupuesto. Quien administra los fondos públicos es el Ejecutivo. El legislativo no puede decir 'che gasta esto'. El Congreso se excede en sus funciones. Pero además no tenemos recursos, no nos pueden hacerlo cumplir", dijo Francos en declaraciones a Radio Mitre.