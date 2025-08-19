Con el empuje de importados, la inflación mayorista se disparó a casi 3%

La inflación mayorista se disparó a casi un 3% en julio, informó este martes el Indec. El alza de precios en este segmento se vio impulsado por la fuerte escalada registrada en el rubro de importados, una gama de productos que ganan cada vez más mercado por el impulso que genera la apertura comercial generada por el Gobierno.

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 2,8% en julio como consecuencia de un incremento del 2,6% en los “productos nacionales” y una suba de 5,7% en los “productos importados”. Dentro de los “productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia negativa en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,46%), “Sustancias y productos químicos” (0,42%), “Productos refinados del petróleo” (0,42%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,26%) y “Alimentos y bebidas” (0,14%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un alza de 3% en el mismo período. En este caso, se explica por la variación de 2,8% en los “productos nacionales” y la suba de 5,8% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un alza de 3% en el mismo período, como consecuencia del ascenso de 2,9% en los “productos primarios”, la suba de 3,1% en los “productos manufacturados", y de 1,7% en la energía eléctrica.

Costo de la construcción

Por otra parte, el Indec reveló que el nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a mayo registró una suba de 1,6% respecto al mes anterior. Este resultado surgió como consecuencia de las alzas de 1,5% en el capítulo “Materiales”, de 1,7% en el capítulo “Mano de obra” y de 1,7% en el capítulo “Gastos generales”.

El capítulo “Mano de obra” refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 y una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución. Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

El capítulo “Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

Asimismo, incluye una actualización autorizada por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca. Finalmente, el capítulo incorpora una actualización autorizada por el ente regulador ENARGAS en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas.