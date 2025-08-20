En la sesión clave del Congreso, Javier Milei vivió un duro revés político: la Cámara de Diputados rechazó su veto a la emergencia en discapacidad. Hubo 172 votos pero hubo 73 votos en contra del rechazo. La iniciativa ahora pasará al Senado y, si la oposición consigue los dos tercios, por primera vez en la historia el Congreso de la Nación habrá rechazado un veto presidencial.
Resumen de la votación y el resultado
La Cámara de Diputados aprobó la insistencia sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones. Es decir: la mayoría logró revertir el veto presidencial e insistir con la ley, que ahora se remitirá al Senado. Prácticamente toda la oposición se abroqueló para defender el proyecto que busca actualizar las prestaciones por discapacidad, muy afectadas por el ajuste del gobierno libertario.
¿Quiénes votaron en contra de rechazar el veto?
Los 73 votos en contra —es decir, los diputados que intentaron que el veto de Milei siguiera vigente— provinieron principalmente de:
- La Libertad Avanza, que sostuvieron la defensa del Ejecutivo.
- Diputados del oficialismo y de fuerzas que siguen la línea de política fiscal del gobierno (incluyendo sectores afines al PRO y algunos aliados provinciales).
- Algunos legisladores provinciales.
Si bien la votación incluyó a 73 diputados y la lista completa está en el acta oficial, los apoyos al veto se organizaron mayoritariamente en torno a los bloques de La Libertad Avanza y el PRO.
Uno por uno, quiénes votaron en contra de los discapacitados para salvar a Milei
Qué significa este voto para la política y la sociedad
El resultado es doble: por un lado muestra capacidad de la oposición para reunir dos tercios en Diputados y forzar la insistencia; por otro lado deja en evidencia que el oficialismo mantiene un bloque duro que defiende la política económica del presidente Javier Milei. Se espera que el episodio tenga impacto político inmediato en la campaña.
Implicancias prácticas para las personas con discapacidad
Rechazar el veto y la insistencia legislativa implica que la norma buscada por organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad puede seguir su trámite hacia la sanción definitiva, con posibles mejoras en aranceles, prestaciones y cobertura. El Senado es un escenario más favorable para la oposición, donde el oficialismo y sus aliados del PRO tienen apenas unos 13 diputados, sobre los 24 necesarios para blindar el veto.
La pelea por el veto a la emergencia en discapacidad dejó una foto clara: la oposición logró la insistencia en Diputados. La Libertad Avanza se quedó prácticamente sola, únicamente acompañada por sus aliados del PRO