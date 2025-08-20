En la sesión clave del Congreso, Javier Milei vivió un duro revés político: la Cámara de Diputados rechazó su veto a la emergencia en discapacidad. Hubo 172 votos pero hubo 73 votos en contra del rechazo. La iniciativa ahora pasará al Senado y, si la oposición consigue los dos tercios, por primera vez en la historia el Congreso de la Nación habrá rechazado un veto presidencial.

Resumen de la votación y el resultado

La Cámara de Diputados aprobó la insistencia sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones. Es decir: la mayoría logró revertir el veto presidencial e insistir con la ley, que ahora se remitirá al Senado. Prácticamente toda la oposición se abroqueló para defender el proyecto que busca actualizar las prestaciones por discapacidad, muy afectadas por el ajuste del gobierno libertario.

¿Quiénes votaron en contra de rechazar el veto?

Los 73 votos en contra —es decir, los diputados que intentaron que el veto de Milei siguiera vigente— provinieron principalmente de:

La Libertad Avanza, que sostuvieron la defensa del Ejecutivo.

que sostuvieron la defensa del Ejecutivo. Diputados del oficialismo y de fuerzas que siguen la línea de política fiscal del gobierno (incluyendo sectores afines al PRO y algunos aliados provinciales).

Algunos legisladores provinciales.

Si bien la votación incluyó a 73 diputados y la lista completa está en el acta oficial, los apoyos al veto se organizaron mayoritariamente en torno a los bloques de La Libertad Avanza y el PRO.

Uno por uno, quiénes votaron en contra de los discapacitados para salvar a Milei

DIPUTADO BLOQUE PROVINCIA ¿CÓMO VOTÓ? AJMECHET, SABRINA Pro C.A.B.A. NEGATIVO ALMIRON, LISANDRO La Libertad Avanza Corrientes NEGATIVO ANSALONI, PABLO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO ARABIA, DAMIAN Pro C.A.B.A. NEGATIVO ARAUJO, MARIA FERNANDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO ARDOHAIN, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO ARJOL, MARTIN Liga Del Interior Eli Misiones NEGATIVO AVICO, BELEN Pro Córdoba NEGATIVO BALLEJOS, NANCY Pro Entre Ríos NEGATIVO BENEDIT, BELTRAN La Libertad Avanza Entre Ríos NEGATIVO BENEGAS LYNCH, BERTIE La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO BESANA, GABRIELA Pro Buenos Aires ABSTENCION BIANCHETTI, EMMANUEL Pro Misiones NEGATIVO BONACCI, ROCIO La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO BONGIOVANNI, ALEJANDRO Pro Santa Fe NEGATIVO BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO CAMPERO, MARIANO Liga Del Interior Eli Tucumán NEGATIVO CAPOZZI, SERGIO EDUARDO Pro Rio Negro NEGATIVO CERVI, PABLO Liga Del Interior Eli Neuquén NEGATIVO CIPOLINI, GERARDO Ucr - Union Civica Radical Chaco NEGATIVO CORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro Buenos Aires NEGATIVO DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO ESPERT, JOSE LUIS La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO FINOCCHIARO, ALEJANDRO Pro Buenos Aires NEGATIVO GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza Chaco NEGATIVO GARRAMUÑO, RICARDO Somos Fueguinos Tierra del Fuego NEGATIVO GIUDICI, SILVANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza Tucumán NEGATIVO IBAÑEZ, MARIA CECILIA Mid - Movimiento De Integracion Y Desarrollo Córdoba NEGATIVO IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO Pro C.A.B.A. NEGATIVO LASPINA, LUCIANO ANDRES Pro Santa Fe NEGATIVO LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO MACYSZYN, LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO MAQUIEYRA, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO MARQUEZ, NADIA La Libertad Avanza Neuquén NEGATIVO MARTINEZ, ALVARO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO MAYORAZ, NICOLAS La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO MENEM, MARTIN La Libertad Avanza La Rioja NEGATIVO MILMAN, GERARDO Pro Buenos Aires NEGATIVO MONTENEGRO, GUILLERMO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO MONTI, FRANCISCO Liga Del Interior Eli Catamarca NEGATIVO MORCHIO, FRANCISCO Encuentro Federal Entre Ríos NEGATIVO MORENO OVALLE, JULIO La Libertad Avanza Salta NEGATIVO NIERI, LISANDRO Ucr - Union Civica Radical Mendoza NEGATIVO NUÑEZ, JOSE Pro Santa Fe NEGATIVO OMODEO, PAULA Creo Tucumán NEGATIVO OROZCO, EMILIA La Libertad Avanza Salta NEGATIVO PAULI, SANTIAGO La Libertad Avanza Tierra del Fuego NEGATIVO PELUC, JOSE La Libertad Avanza San Juan NEGATIVO PICAT, LUIS ALBINO Liga Del Interior Eli Córdoba NEGATIVO PIPARO, CAROLINA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO PONCE, MARIA CELESTE La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO QUINTAR, MANUEL La Libertad Avanza Jujuy NEGATIVO QUIROZ, MARILU Pro Chaco NEGATIVO RITONDO, CRISTIAN A. Pro Buenos Aires NEGATIVO RODRIGUEZ MACHADO, LAURA Pro Córdoba NEGATIVO SANCHEZ WRBA, JAVIER Pro Buenos Aires NEGATIVO SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO SANTILLI, DIEGO Pro Buenos Aires NEGATIVO SANTURIO, SANTIAGO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO SOTOLANO, MARIA Pro Buenos Aires NEGATIVO TORTORIELLO, ANIBAL Pro Rio Negro NEGATIVO TOURNIER, JOSE FEDERICO Liga Del Interior Eli Corrientes NEGATIVO TREFFINGER, CESAR La Libertad Avanza Chubut NEGATIVO VASQUEZ, PATRICIA Pro Buenos Aires NEGATIVO VERASAY, PAMELA FERNANDA Ucr - Union Civica Radical Mendoza NEGATIVO VIDAL, MARIA EUGENIA Pro C.A.B.A. ABSTENCION VILLAVERDE, LORENA La Libertad Avanza Rio Negro NEGATIVO YEZA, MARTIN Pro Buenos Aires NEGATIVO ZAPATA, CARLOS RAUL La Libertad Avanza Salta NEGATIVO

Qué significa este voto para la política y la sociedad

El resultado es doble: por un lado muestra capacidad de la oposición para reunir dos tercios en Diputados y forzar la insistencia; por otro lado deja en evidencia que el oficialismo mantiene un bloque duro que defiende la política económica del presidente Javier Milei. Se espera que el episodio tenga impacto político inmediato en la campaña.

Implicancias prácticas para las personas con discapacidad

Rechazar el veto y la insistencia legislativa implica que la norma buscada por organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad puede seguir su trámite hacia la sanción definitiva, con posibles mejoras en aranceles, prestaciones y cobertura. El Senado es un escenario más favorable para la oposición, donde el oficialismo y sus aliados del PRO tienen apenas unos 13 diputados, sobre los 24 necesarios para blindar el veto.

La pelea por el veto a la emergencia en discapacidad dejó una foto clara: la oposición logró la insistencia en Diputados. La Libertad Avanza se quedó prácticamente sola, únicamente acompañada por sus aliados del PRO