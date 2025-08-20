Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad que vetó Javier Milei

Desde la tarde del martes la Plaza de Mayo es escenario de una vigilia para sumar presión al Congreso, ya que la Cámara de Diputados debatirá el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. ¿Qué propone la normativa?

El Senado aprobó el pasado 10 de junio el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, la norma ya tenía media sanción de Diputados. Sin embargo, el 4 de agosto el presidente Javier Milei decidió vetar la ley en su totalidad.

El proyecto, presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores opositores, propone declarar la emergencia para garantizar los derechos y el acceso de las personas con discapacidad a servicios esenciales en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

Así, en un contexto de cada vez más ajuste y demora en los pagos, entre sus diferentes puntos centrales, la ley determina: