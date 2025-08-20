Festejos en la Plaza de los dos Congresos tras el rechazo al veto de Milei en discapacidad

La plaza de los dos Congresos se volvió una fiesta en el mismo momento en el que las familias de personas con discapacidad se enteraron que la cámara de Diputados había logrado rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia para ese sector. Entre abrazos y llantos, la multitud que se concentró esta tarde a las puertas del Congreso sigue atenta la sesión con sus celulares.

"Es una lucha de todos los días. Solo lo entiende el que le toca vivir con un familiar con discapacidad, a mi me toca porque tengo una hija de cuatro años con discapacidad. Es una alegría y una lucha también. Ella tiene un síndrome que la hace sufrir convulsiones de hasta dos horas. Estuvo en terapia más de 10 veces, intubada más de diez y ella se recupera y tiene ganas de seguir adelante y de vivir. ¿Cómo no voy a pelear yo? Agradecido a los diputados y a los senador les pedimos lo mismo", dijo un padre que estaba en la marcha a un móvil de TN. Y remató: "La discapacidad no entiende de política, de edades ni colores, te agarra y punto".

Con la media sanción de hoy, para terminar de dar vuelta el veto falta la segunda media sanción en el Senado. Otro familiar que estaba en la movilización se acercó también al móvil de TN y planteó: "Sabemos que los gobernadores van a presionar, como vienen presionando contra la discapacidad. Pero también tenemos claro que si los familiares tuvimos la fuerza para torcer esta etapa, se lo vamos a poder torcer a los diputados, senadores y a los gobernadores que vayan en contra de la discapacidad", dijo.

Y advirtió: "Los papás de la discapacidad trabajamos y producimos para el país, mucho más de lo que el Estado pone para nuestros hijos. El fondo que se destina a discapacidad es un fondo solidario de los trabajadores. No tiene nada que ver lo que están diciendo ahí adentro".

Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad que vetó Javier Milei

El Senado aprobó el pasado 10 de junio el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, la norma ya tenía media sanción de Diputados. Sin embargo, el 4 de agosto el presidente de la Nación decidió vetar la ley en su totalidad.

El proyecto, presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores opositores, propone declarar la emergencia para garantizar los derechos y el acceso de las personas con discapacidad a servicios esenciales en áreas como salud, educación, trabajo y protección social.

Así, en un contexto de cada vez más ajuste y demora en los pagos, entre sus diferentes puntos centrales, la ley determina: