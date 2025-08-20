En junio la actividad económica volvió a caer y enlazó su segunda baja consecutiva

En junio de 2025, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída respecto a mayo de 0,7% en términos desestacionalizados, según informó este miércoles el INDEC. En la comparación interanual, sobre la base del piso que tocó en 2024, el estimador de actividad arrojó una suba de 6,4%.

Con relación a igual mes de 2024, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en junio, entre los que se destacan Intermediación financiera (28,7% internacional) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%).

La actividad de Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (7,8%) e Intermediación financiera (28,7%).

Por su parte, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca pesca (-74.6%), que junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0.7%) le resta 0,46 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

Industria en picada

En junio, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una suba de 9,3% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de enero-junio de 2025 presenta un incremento de 7,1% respecto a igual período de 2024. Sin embargo, en la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,2% respecto al mes anterior.

En junio de 2025, 15 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales. La división correspondiente a alimentos y bebidas registra un aumento interanual de 4% en junio. La principal incidencia se observa en la elaboración de productos lácteos, que sube interanualmente 11%, debido a una mayor elaboración principalmente de leche en polvo, quesos y leches fluidas. Según datos de la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la producción primaria de leche registra una suba interanual de 10,3%, y acumula en el primer semestre del año un incremento interanual de 11,4%.

La división de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes muestra en junio un aumento interanual de 29,0%. La principal incidencia positiva corresponde a la fabricación de vehículos automotores, que presenta un incremento interanual de 35,3%. Cabe recordar que en junio del año anterior, ciertas terminales se vieron afectadas por inconvenientes en el abastecimiento de componentes importados.

La categoría correspondiente a madera, papel, edición e impresión registra en junio un incremento de 14,4% respecto al mismo mes del año anterior. La principal incidencia positiva corresponde a la actividad de edición e impresión, que registra un aumento interanual de 22,4%, debido principalmente a mayores pedidos desde algunos segmentos de las industrias de alimentos y bebidas. Por su parte, la producción de papel y productos de papel presenta una suba interanual de 7% para la misma comparación, que responde principalmente a un aumento de la producción de papel y cartón para envases y embalajes, vinculada también a una mayor demanda por parte de productores del sector alimenticio.

La fabricación de maquinaria y equipo presenta en junio una suba interanual de 17,3% y acumula un incremento interanual de 20,1% en el primer semestre del año. La principal incidencia positiva se observa en la fabricación de maquinaria agropecuaria, que registra en junio un incremento interanual de 21,5% y muestra una suba de 33,5% en el acumulado del primer semestre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. Los productos minerales no metálicos muestran una suba interanual de 19,7% en junio. La principal incidencia positiva corresponde a la elaboración de artículos de cemento y de yeso.

La división correspondiente a la refinación del petróleo, coque y combustible nuclear registra una suba interanual de 5,7% en junio, debido principalmente a una mayor elaboración de gasoil y de naftas, que presentan incrementos interanuales de 9,6% y 5,4%, respectivamente. Según datos de la Secretaría de Energía, las ventas al mercado interno de naftas y gasoil aumentan en términos interanuales 5% y 4,5%, respectivamente.