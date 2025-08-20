Revés para Milei: declararon inconstitucionales a dos artículos clave de la privatización de YCRT

La Justicia Nacional del Trabajo declaró inconstitucionales los artículos vinculados al convenio de los trabajadores afectados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 115/25, que transformó a Yacimientos Carboníferos de Rio Turbio (YCRT) en una sociedad anónima.

"Nuevo límite a la política antisindical de Milei", escribió en su cuenta de X el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien continuó: "La Justicia Nacional del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de los artículos 8 y 9 del decreto 115/25 que había declarado la caducidad del Convenio Colectivo de Trabajo que rige en Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), suscripto por ATE en representación de los mineros".

Luego, Aguiar señaló: "El juez laboral Diego Fernández Madrid del Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo N°73 hizo lugar a la demanda presentada por nuestro sindicato en favor de la ultraactividad del convenio colectivo".

"Mediante un DNU, Javier Milei intentó derogar el convenio que resguarda derechos fundamentales de los mineros de Río Turbio, pero una vez más ATE se lo impidió. ¡Tambalea la monarquía libertaria y los estatales la vamos a seguir confrontando en todos los planos: calle, Justicia y Parlamento!", continuó y concluyó: "Los derechos laborales de los mineros están a salvo".

La declaración del intendente de Río Gallegos: "Una a favor"

Además de la declaración de Aguiar, se sumó a las celebraciones de la medida judicial el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. "La intención de Milei y Vidal de que los trabajadores de YCRT pasen a tener vinculación laboral de Derecho Privado, fue rechazada y declarada inconstitucional por la justicia", indicó en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

"Es una a favor, pero debemos seguir organizándonos para defender la cuenca", agregó el intendente.