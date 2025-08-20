Las víctimas de Milei en vivo: INTI, Garrahan, discapacidad y Vialidad

El programa “Verdades Afiladas”, que se transmite por el streaming de El Destape, saca una edición especial dedicada a las víctimas del ajuste impulsado por el presidente Javier Milei. La emisión contará con la presencia de trabajadores y referentes sociales que resultaron directamente afectados por las políticas de recorte.

Entre los invitados estarán despedidos del INTI, profesionales y familias vinculadas al Hospital Garrahan, empleados de Vialidad Nacional y representantes de organizaciones vinculadas a la discapacidad. Cada testimonio buscará poner en primera persona las consecuencias de las medidas del Gobierno.