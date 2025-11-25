El líder ultraderechista Bardella ganaría las elecciones presidenciales francesas, según un sondeo

FOTO DE ARCHIVO. Jordan Bardella, presidente del partido francés Reagrupación Nacional (Rassemblement National - RN), saluda a la multitud en el mitin anual del partido de la Liga en Pontida, Italia

25 nov (Reuters) -La encuestadora francesa Odoxa predijo por primera vez que el líder de extrema derecha Jordan Bardella, de 30 años, ganaría las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2027, independientemente de quiénes fueran sus oponentes.

El actual presidente del partido ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN) y heredero de Marine Le Pen, que fue líder durante muchos años, obtendría más votos que nadie si se celebraran elecciones presidenciales esta semana, según ha constatado Odoxa al encuestar a 1.000 personas los días 19 y 20 de noviembre.

En función de sus adversarios en una primera vuelta, obtendría el 35% o el 36% de los votos, según Odoxa, mientras que ganaría a todos los demás candidatos que pasaran a la segunda vuelta.

"Desgraciadamente para Jordan Bardella y sus partidarios, y afortunadamente para todos los demás, ser el gran favorito en unas elecciones presidenciales varios meses antes de que se celebren no es garantía de éxito", afirma Odoxa en el artículo publicado con los resultados del sondeo.

En el pasado, Marine Le Pen y su padre, Jean-Marie Le Pen, se enfrentaron a amplias alianzas políticas que los derrotaron tres veces en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Marine Le Pen, de 57 años, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años después de que un tribunal la declarara culpable a ella y a algunos miembros de su partido en marzo por malversación de fondos.

Ha recurrido la sentencia.

Bardella, cuyo índice de popularidad ha superado al de su mentora, es considerado el candidato natural del partido si se mantiene la inhabilitación de Marine Le Pen.

Odoxa enfrentó a Bardella con el líder de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, el izquierdista moderado Raphaël Glucksmann y los ex primeros ministros centristas Gabriel Attal y Édouard Philippe.

Según el sondeo, Bardella ganaría con un 74% al líder de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon en la segunda vuelta y con un 53% frente a Philippe. El margen de error del sondeo era de 2,5 puntos porcentuales.

Este mes, otro sondeo mostraba a Bardella perdiendo por poco en una segunda vuelta contra Philippe.

Los débiles resultados de los herederos del actual presidente Emmanuel Macron se producen tras una fuerte caída de su popularidad desde que su decisión de convocar elecciones generales a mediados de 2024 condujera a un Parlamento sin mayoría e incapaz de formar una coalición que funcionara.

Con información de Reuters