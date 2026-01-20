Luna de sangre: cuándo será el extraño fenómeno que teñirá el cielo de rojo durante 82 minutos

Luna de sangre: cuándo será el fenómeno que teñirá el cielo de rojo durante 82 minutos.

Argentina será uno de los mejores lugares del planeta para observar un extraño fenómeno astronómico que se da en pocas ocasiones: se trata de un eclipse lunar conocido como Luna de Sangre, que teñirá la Luna llena de un intenso color rojo durante 82 minutos. El resultado será una imagen de película de ciencia ficción que sorprenderá a los afortunados que lo vean en directo.

La Luna de Sangre se verá entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo del 2026, cuando la Tierra se interponga por completo entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Durante ese proceso, la Luna atravesará la zona más oscura de la sombra terrestre —la llamada umbra— y adoptará un tono rojo profundo, producto de la luz solar filtrada por la atmósfera de la Tierra.

Se trata de uno de los fenómenos astronómicos más largos del año y Argentina tendrá una posición privilegiada para poder observarlo. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares no representan riesgos para la vista.

Recomendaciones para ver un eclipse lunar