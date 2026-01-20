Mercado de pases: Ni Boca ni River, Ascacibar está muy cerca de jugar en un grande de Brasil

Ascacibar podría continuar su carrera en un poderoso equipo de Brasil

El mercado de pases de verano expone que Santiago Ascacibar tiene muchas chances de marcharse de Estudiantes a días de que comience el Torneo Apertura. Lo particular es que su futuro no lo tendrá vistiendo la camiseta de Boca y mucho menos la de River. Esto es producto de que existe la chance de que pase a un gran de Brasil.

Desde hace unos días, los dos clubes más poderosos del fútbol argentino dejaron de realizar sondeos y analizar la posibilidad de acercar una propuesta formal por uno de los mejores volantes centrales del país. Esto es producto de que no se habría mostrado tan interesado en cambiar de equipo. Una decisión que comenzó a modificarse cuando desde el exterior se produjo un llamado para tentarlo con la chance de sumarse a un plantel que planea avanzar y fuerte en la Copa Sudamericana.

Estudiantes pide cerca de 7 millones de dólares para desprenderse del jugador.

Lo primero a mencionar es que Santos de Brasil se encuentra interesado en quedarse con la ficha de Santiago Ascacibar. No se trata de ninguna novedad, pero no hubo grandes avances porque, en primer lugar, estaban centrados en asegurar la continuidad de Neymar y la contratación de "Gabigol". Un interés que comienza a levantar vuelo después de que Felipe Loyola haya sido vendido por Independiente al Pisa de Italia.

Aunque no es el único interesado que tiene dólares para gastar. "Santiago Ascacibar recibió un acercamiento de Tigres. Se suma al interés de Santos por el capitán de Estudiantes. Se espera que profundicen las conversaciones", expresó el periodista Germán García Grova en sus redes sociales. De esta manera, las chances de que el volante continúe en el fútbol argentino se van reduciendo a medida que se consumen las horas.

Por otro lado, se desprende que Estudiantes pretende un ingreso de 6 o 7 millones de dólares, que debe ser libre de impuestos. Algo que tanto Santos como Tigres pueden afrontar sin grandes problemas. Además de que el salario a ofrecerle sería uno que en la Argentina no todos pueden darse el lujo de pagar.

Otro detalle a mencionar es que Santiago Ascacibar no contaría con una necesidad de salir al exterior porque el hecho de que Estudiantes se encuentre clasificado a la Copa Libertadores es un elemento más que importante. Algo que Santos no le puede ofrecer, debido a que se clasificó a la Copa Sudamericana. Mientras que Tigres sumará minutos en la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se trata de un torneo menor con amplia presencia de equipos de México y Estados Unidos.

¿La AFA puede beneficiar a Estudiantes?

En la mañana del lunes, se conoció que la AFA decidió extender el mercado de pases del fútbol argentino hasta el martes 27 de enero a las 20 horas. Una medida que les da a los clubes la chance de sumar refuerzos de último momento pensando en la primera parte de la temporada. Aunque también hay un detalle para aquellos que hagan movimientos hacia el exterior.

Los clubes que transfieran jugadores, ya sea en calidad de préstamo o venta, van a conseguir un permiso especial para sumar un refuerzo, pero debe ser después del 27 de enero. Por ende, si Estudiantes transfiere a Ascacibar después de dicha fecha, sin importar el destino mientras sea fuera del país, va a poder buscar un reemplazante de manera activa hasta mediados de marzo.