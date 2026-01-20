Chau Dibu Martínez: un club de Italia quiere al arquero de la Selección Argentina si o si

Un grande de Europa inició gestiones para fichar a Emiliano Dibu Martínez, luego de que dispute el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Mientras el mercado de pases europeo empieza a moverse, un gigante del continente puso la mira en una de las figuras de la Selección Argentina. Inter de Milán avanzó con contactos formales para quedarse con Emiliano “Dibu” Martínez y ya trabaja en un plan a largo plazo. El arquero campeón del mundo es visto como el heredero ideal en el arco "Nerazzurro", con el Mundial 2026 como punto de inflexión.

El nombre de "Dibu" volvió a ganar fuerza en el radar de los grandes clubes de Europa. En esta oportunidad, el interesado es Inter, que comenzó gestiones concretas para asegurarse al arquero del seleccionado argentino una vez finalizado el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según informó Sky Sports Italia, la dirigencia del conjunto italiano ya inició negociaciones directas con el entorno del futbolista con la intención de sumarlo a partir de julio de 2026. La idea es clara: apostar por un arquero de jerarquía internacional que pueda sostener el proyecto deportivo durante varias temporadas.

El contrato con Aston Villa, el principal escollo

Uno de los puntos centrales de la operación es la situación contractual de Martínez. El arquero tiene vínculo vigente con Aston Villa hasta junio de 2029, lo que convierte a la negociación en una operación compleja desde lo económico, aunque en Inter conocen en profundidad este punto.

Hasta el momento no trascendió cuál sería la cifra que el club inglés pediría por su pase, aunque en Italia saben que para Aston Villa no se trata de un jugador intransferible. De hecho, a comienzos de la última temporada, el "Dibu" estuvo muy cerca de emigrar al Manchester United, una salida que finalmente no se concretó por la indecisión de los directivos del "United" pero que dejó abierta la puerta a futuras negociaciones.

El reemplazo de Yann Sommer, una prioridad

El interés del Inter no es casual. La dirigencia busca un reemplazante de peso para Yann Sommer, el arquero suizo de 37 años que podría cerrar su ciclo en el club al finalizar la temporada. En ese contexto, el perfil de Martínez encaja a la perfección: experiencia internacional, liderazgo y un historial decisivo en partidos de máxima presión.

En Milán consideran que el arquero argentino puede garantizar estabilidad bajo los tres palos durante varios años y convertirse en una referencia del vestuario, algo clave en un equipo que apunta a seguir siendo protagonista en la Serie A y en la Champions League.

Un interés que viene de arrastre

No es la primera vez que Inter posa sus ojos sobre el arquero argentino. Ya en 2023 el club había realizado sondeos informales, y también lo intentó en el último mercado de pases. Sin embargo, en ambas oportunidades las negociaciones no prosperaron: primero por la fuerte avanzada del Manchester United y luego porque esa transferencia nunca terminó de cerrarse.

Ahora, con un panorama distinto y un proyecto más claro a futuro, el Inter vuelve a la carga convencido de que puede dar el golpe. Para "Dibu", la posibilidad de desembarcar en uno de los clubes más grandes de Italia también representa un salto deportivo importante, luego de consolidarse como referente en la Premier League.