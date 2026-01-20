Plazo fijo: cuánto dinero se obtiene al invertir 1 millón de pesos

Cuál es el plazo fijo que más me conviene

Los ahorristas argentinos que evalúan colocar su dinero en un plazo fijo en pesos suelen preguntarse cuánto se gana hoy al invertir $1.000.000 a 30 días, una de las alternativas tradicionales de ahorro que continúa siendo elegida por quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo, ya sea mediante canales digitales o en sucursal.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica de manera periódica un cuadro comparativo con las tasas de interés que ofrece cada entidad financiera para los plazos fijos en moneda local. Desde la desregulación de las tasas mínimas, cada banco define libremente el rendimiento que paga a sus clientes, lo que genera diferencias significativas entre una entidad y otra.

Cuánto rinde hoy un plazo fijo de $1.000.000

Actualmente, las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos a 30 días se ubican, en líneas generales, entre el 21% y el 28%, niveles inferiores a los que se observaban a mediados del año pasado. En función de esas tasas, el rendimiento mensual varía según el banco elegido.

Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, el rendimiento aproximado al invertir $1.000.000 a 30 días es el siguiente:

Banco Nación (26%) : ganancia de $21.370

Banco Santander (21%) : ganancia de $17.260

Banco Galicia (22%) : ganancia de $18.082

Banco Provincia (25%) : ganancia de $20.548

BBVA (23%) : ganancia de $18.904

Banco Macro (28%) : ganancia de $22.603

Credicoop (25%) : ganancia de $20.548

ICBC (23,5%) : ganancia de $19.315

Banco Ciudad (21%): ganancia de $16.849

Estos valores corresponden a un plazo fijo tradicional a 30 días y pueden variar ante cambios en las tasas definidas por cada banco.

Plazo fijo: cuánto gano si invierto 30 días

Bancos que ofrecen tasas más altas de forma online

Además de las entidades tradicionales, existen bancos y compañías financieras que ofrecen plazos fijos online incluso para no clientes, con tasas que en algunos casos superan el promedio del sistema:

Banco BICA: 30%

Banco CMF: 30%

Banco de Comercio: 31%

Banco Meridian: 31,5%

Banco Voii: 31,5%

Crédito Regional Compañía Financiera: 31,5%

Banco de Córdoba: 29%

Banco Mariva: 29%

Reba Compañía Financiera: 29%

Estas opciones suelen requerir la apertura de una cuenta digital, aunque sin necesidad de ser cliente previo del banco.

Durante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse, y recién se vuelve a disponer del capital más los intereses al vencimiento. Por eso, el plazo fijo sigue siendo una herramienta pensada para ahorros que no se necesitan en el corto plazo inmediato.

Plazo fijo: cuál banco me conviene

Inflación y rendimiento real

Según el Indec, la inflación de diciembre de 2025 fue del 2,8%, y el año cerró con una suba acumulada del 31,5%, el registro más bajo en ocho años. En este contexto, los rendimientos del plazo fijo quedan ajustados frente a la evolución de los precios, por lo que los ahorristas suelen comparar tasas y analizar si el interés obtenido logra preservar el poder adquisitivo.

Así, invertir $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días permite obtener hoy ganancias mensuales que oscilan entre $17.000 y más de $22.000, dependiendo de la entidad elegida, manteniéndose como una alternativa clásica dentro del menú de ahorro en pesos.