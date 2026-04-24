Gebel se enfrenta a sus primeras encuestas: cuánto mide

Dante Gebel llegó esta semana a la Argentina para iniciar una agenda de medios para instalar su potencial e incierta candidatura a presidente de cara al 2027. El predicador, radicado en Estados Unidos, dio escasas precisiones sobre cuál es su proyecto de país, y dejó alguna que otra declaración repudiable. Sin embargo, la pregunta que subyace frente a su aparición mediática es cuánto mide este nuevo outsider en las encuestas.

Fue la consultora La Sastrería quien realizó un extenso informe sobre Gebel, su discurso, sus declaraciones, sus propuestas y la comparación con otros dirigentes, incluyendo además las primeras encuestas que lo midieron.

En ese contexto, el reporte incluyó un sondeo de CB consultores de diciembre de 2025 en el que le atribuye un 1,8%. La misma consultora reportó en marzo de 2026 que el predicador escaló a un 3,2%.

Por otra parte, la consultora DC realizó en marzo una medición de varias figuras que entran en el lote de outsiders, en la que Gebel se hace con un 8,5%. Entre las opciones, se incluyeron al ex CEO de Mercado Libre Marcos Galperín (30,1%), el filósofo conservador Agustín Laje (15,7%), el conductor y empresario Mario Pergolini (18,4%), el cineasta Diego Recalde (17,1%) y el streamer Tomás Rebord (10,2%).

El reporte de La Sastrería también incluyó un sondeo de la consultora Trespuntozero midió a Gebel, que cosechó una imagen positiva del 9,9% un rechazo del 21,3%, un desconocimiento del 57,7% y un 11,1% de indecisos.

En el desglosado, la valoración positiva está compuesto por un 3,9% de imagen "muy buena" y un 6,0% de "buena". El promedio de la -11%, arrastrado por un bajo índice de conocimiento.

Por otra parte, un sondeo de abril de Trespuntozero consultó a sus encuestados qué probabilidades hay de votar a Gebel en las elecciones presidenciales de 2027. Un 10,9% reconoció que lo votaría, compuesto por un 5,4% que "seguramente" lo acompañaría y 5,5% respondió que "podría llegar a votarlo.

Sin embargo, Gebel cosechó un rechazo de un 58,6% que "seguro no lo votaría". El 30,5% de los consultados respondió que "no sabe"

Dante Gebel reveló el ofrecimiento de Javier Milei para las elecciones: "Una locura"

La idea del presidente Javier Milei era que Gebel se convirtiera en candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2023. La revelación la hizo en una entrevista radial en Urbana Play y no dudó en calificar la propuesta con una frase que llamó la atención. “Me pareció una locura”, dijo, dejando en claro que el ofrecimiento lo tomó completamente por sorpresa.

El propio Gebel explicó el motivo de su negativa. “¿Qué tengo que ver con la provincia de Buenos Aires?”, se preguntó, marcando la distancia que sentía con el rol que le proponían ocupar. Además, recordó que en ese momento estaba viviendo en el exterior, alejado de la dinámica política local.

Sin embargo, también dejó en claro que no desestimó el planteo a la ligera. “Respondí con criterio”, aseguró, dando a entender que evaluó la situación antes de tomar una decisión definitiva.