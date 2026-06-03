Cada semana de concientización sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) nos enfrenta al mismo desafío: desmontar el mito de que estas problemáticas son un capricho adolescente o una preocupación superficial por la imagen. Los TCA son trastornos mentales graves, dolorosos y complejos que hoy, en Argentina, se están manifestando a edades cada vez más tempranas —desde los 11 o 12 años— y bajo máscaras mucho más sofisticadas que antes.

En estos tiempos de filtros, IA y scrolleo indefinido, el mandato de delgadez ya no siempre se enuncia de forma directa, sino que ha cambiado de piel. En los discursos actuales se disfraza de "bienestar", "vida fit", "ayunos preventivos" o "alimentación clean". Conceptos como la ortorexia (la obsesión por la comida supuestamente sana) o la vigorexia avanzan con la complicidad de algoritmos en redes sociales que premian la restricción y devuelven a las y los jóvenes una imagen editada, un cuerpo filtrado que no existe, pero que genera un descontento corporal crónico. El trastorno se robó las palabras "sano" y "saludable" para vaciarlas de sentido y usarlas como una herramienta de control y rigidez mental.

El impacto de esta rigidez es devastador porque ataca en plena formación. Cuando un TCA se instala a los 11 o 12 años, el daño no espera: la detención del crecimiento óseo, las alteraciones neurobiológicas y la fijación de pensamientos obsesivos pueden volverse irreversibles. Si no se interviene a tiempo, el trastorno altera la biografía y el cuerpo de forma permanente. No hay margen para la espera.

Los TCA no ocurren en el vacío. Para que un trastorno se desencadene, suele confluir un temperamento perfeccionista, un disparador estresante y una conducta restrictiva. Y es ahí donde el contexto social se vuelve determinante. En escenarios de precarización económica, incertidumbre y estrés cotidiano, el control sobre el propio cuerpo y la comida aparece, engañosamente, como el único territorio donde una adolescente siente que puede tener "alivio" o gobernabilidad. La presión estética, entonces, funciona como un disciplinamiento político para mantener a las personas (y especialmente a las mujeres) ocupadas, vigiladas, gastando su energía mental, su tiempo y sus recursos económicos en encajar en un molde imposible. Esto las aleja de lo que verdaderamente construye bienestar psicológico, sus vínculos, su desarrollo personal, su derecho a ocupar espacio, su libertad de movimiento y expresión.

Vivir con la mente capturada por el conteo de calorías o la disconformidad corporal es una forma de sufrimiento inconmensurable que afecta a familias enteras. Sin embargo, el sistema de salud pública en nuestro país sigue mostrando grandes deudas: faltan estadísticas oficiales actualizadas y, fundamentalmente, falta formación específica. La temática de los TCA suele estar ausente o atomizada en las currículas tradicionales de las carreras de psicología, medicina y nutrición.

Desde Tándem entendemos que es urgente comprender que la epidemiología en salud mental importa. Necesitamos capacitar a los equipos interdisciplinarios, democratizar el acceso a tratamientos especializados en el sector público y regular los entornos digitales para proteger a las infancias.

La salud mental no se mide en talles, ni en balanzas, ni en etiquetas nutricionales. En esta semana de lucha contra los TCA abogamos por seguir construyendo espacios de asistencia, concientización y divulgación de la salud mental para desarmar mandatos que oprimen y enferman a las mujeres.

Frente a esta epidemia invisible, en Tándem Psicoterapia asumimos el compromiso diario de habitar la trinchera de la prevención y la asistencia. Sabemos que la detección temprana salva vidas, y que el entorno afectivo (amigos, parejas, familias) es el primer eslabón para romper el aislamiento que el trastorno impone. Por eso te dejamos algunos consejos para que puedas identificar si un ser querido está atravesando un TCA.

No siempre alguien que atraviesa un TCA está bajando o subiendo excesivamente de peso. Por eso, te recomendamos prestar atención a todos estos otros signos de alerta:

Cambios drásticos en los rituales alimentarios: Empezar a cortar la comida en trozos excesivamente pequeños, masticar de forma inusualmente lenta, o evitar sistemáticamente compartir la mesa familiar o social bajo excusas constantes ("ya comí afuera", "me cae mal").

Discursos rígidos y polarizados sobre la comida: Clasificar los alimentos de forma obsesiva en "buenos" o "malos", "puros" o "sucios", y manifestar una culpa o ansiedad desmedida si se consume algo fuera de ese registro estricto.

Aislamiento social y desregulación emocional: Retirarse de los círculos de amigos, mostrar una irritabilidad inusual —especialmente antes o después de las comidas—, o un estado de ánimo marcadamente plano y apático.

Uso del cuerpo como termómetro del humor: Una necesidad constante de chequearse frente al espejo, pesarse varias veces al día o, por el contrario, un rechazo absoluto a la propia imagen, acompañado por el uso de ropa muy holgada para ocultar el cuerpo.

Hiperactividad o ejercicio compensatorio: Sentir la obligación inflexible de entrenar o moverse, no por placer o recreación, sino como un mecanismo punitivo o de "limpieza" después de haber comido.

Acompañar no es vigilar ni juzgar; es abrir una conversación. La salida de un TCA nunca es individual, es en equipo. Nombrar lo que pasa, habilitar la palabra y buscar ayuda profesional especializada es el primer paso para devolverle a quien sufre lo que el trastorno le arrebató.

Lic. Clara Roqué, directora y cofundadora de Tándem.

Lic. Carola Pechon, directora y cofundadora de Tándem.

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