Bullrich sube la tensión con Milei: "La presidencia de bloque está a disposición"

La tensión entre Patricia Bullrich y el gobierno de Javier y Karina Milei volvió a tener un nuevo pico, tras la decisión de la jefa de senadores de La Libertad Avanza (LLA) de no acompañar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli en el Senado. La ex ministra reveló a través de su cuenta de X que dialogó con el Presidente para informarle de su decisión. No solo eso, sino que desde su entorno afirmaron que su cargo de presidenta de bloque está a disposición si el líder del oficialismo.

"Siempre la presidencia del bloque oficialista está a disposición del Presidente. Esto es así, es como si fueses el jefe de Gabinete. Te ponés a disposición y decís: 'Si hace falta que me corra de este lugar porque voy a votar algo distinto, lo hago.' Pero en muy buenos términos y no con ese dramatismo", explicó a El Destape una fuente cercana a la ex ministra, que sentenció: "No ofreció la renuncia".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En las últimas horas, versiones periodísticas habían afirmado que en esa conversación entre Bullrich y el Presidente, la jefa de la bancada oficialista habría ofrecido su renuncia al cargo, y, supuestamente, Javier Milei no se la habría aceptado. Fuentes de la Casa Rosada, en diálogo con este medio, negaron que esto haya sucedido.

Desde LLA habían adelantado la semana pasada que en la reunión de labor parlamentaria del Senado de este miércoles se definirá qué sucederá con el pliego de Michelli, candidata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata. Según confirmaron voces oficialistas, hay una intención, presuntamente atribuida al Gobierno Nacional, de retirar este nombramiento, ya que la magistrada es cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.

Noticia en desarrollo