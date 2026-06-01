La Libertad Avanza quiere un Congreso activo antes del Mundial, pero la oposición y aliados ponen bajo la lupa sus proyectos

La Libertad Avanza (LLA) quiere un Congreso activo en la previa al Mundial de Fútbol, por lo que planifica una sesión en el Senado para esta semana y actividad en las dos Cámaras. A su vez, tanto los bloques aliados del oficialismo como los opositores pusieron bajo la lupa las iniciativas que las huestes del presidente Javier Milei quieren tener sancionadas en Diputados durante el transcurso del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuándo hay sesión en el Senado

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Fuentes del oficialismo en el Senado ratificaron a El Destape la intención de sesionar este jueves 4, con el temario que incluye la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la autorización para el pago a dos fondos "buitres", que en total suman U$S 171 millones y una serie de pliegos de jueces, camaristas y defensores. El miércoles 3 está prevista la reunión de labor parlamentaria.

Ese mismo día a las 12.30, además, se reunirán las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para comenzar el tratamiento del proyecto de ley de Hojarasca, que tiene media sanción de Diputados.

Desde LLA señalaron que en la reunión de labor se definirá qué sucederá con el pliego de María Verónica Michelli, como candidata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata. Según confirmaron voces oficialistas, hay una intención, presuntamente atribuida al Gobierno Nacional, de retirar este nombramiento, ya que la magistrada es cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.

Esta directriz del oficialismo comenzó a incomodar a los aliados. "He firmado el dictamen y lo voy a sostener. La jueza pasó exámenes en el Consejo de la Magistratura, entrevistas, y no hubo objeciones ni impugnaciones", afirmó el viernes en una entrevista con FM Now el jefe de la bancada del PRO, Martín Goerling.

Martín Goerling, jefe de la bancada de senadores del PRO

Qué pasa en Diputados

El oficialismo en Diputados comenzará el tratamiento en comisiones del proyecto denominado "super RIGI" y el del Régimen de Transparencia y Publicidad de Gestión de Intereses, denominado "ley de Lobby".

El tratamiento de la "ley de Lobby" comenzará el miércoles a las 14 en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Ese mismo día, a las 15 se reunirán Presupuesto y Hacienda, Industria, Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica dará inicio al análisis del "super RIGI".

La oposición ya comenzó a poner bajo la lupa los dos textos que envió la Casa Rosada. "Claramente el Gobierno no quiere aplicar un programa económico, quiere imponer un modelo social. Y lo hace de manera sofisticada. Con leyes, garantías e inmunidades y prerrogativas legales que requerirán de mucha pericia en un futuro gobierno", señaló a través de su cuenta de X el diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel, en referencia al "super RIGI".

El ex titular de la Aduana señaló algunos puntos de proyectos, entre el que se incluye que "el gasto tributario del Súper RIGI, además de pagarlo las provincias, los municipios y el Tesoro Nacional, lo van a costear los jubilados (por la baja de alícuotas de contribuciones con destino específico al Sistema de Seguridad Social)".

Por su parte, el proyecto de "ley de Lobby" es motivo de debate interno en el bloque de Provincias Unidas, ya que hay varias iniciativas similares dentro de la bancada. Una fuente de la bancada observó que la formulación del texto es "muy anti ONG".

Fuentes parlamentarias se encargaron de señalar que el oficialismo planifica "un junio con mucha actividad legislativa". Un intento de despejar la noción de que en el mes del Mundial de Fútbol se frena la actividad legislativa. En ese marco, se indicó que "es probable que haya sesiones en la segunda quincena" y que se avanzará en el trabajo en comisiones de proyectos de la Cámara baja y otros provenientes del Senado.

El viernes, el Gobierno anunció el envió al Congreso un proyecto de una nueva ley General de Sociedades, que tiene como autor intelectual al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, que viene de impulsar la ley de Hojarasca, tiene otros textos preparados.