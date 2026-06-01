Goleada ante Brasil nos deja un gran aprendizaje, dice DT de Panamá

La ​goleada que sufrió Panamá ante Brasil en un partido de preparación para el Mundial les dejó ‌un gran aprendizaje ‌de cara a su participación en la justa mundialista que inicia en dos semanas, dijo el director técnico de la selección centroamericana, Thomas Christiansen.

Brasil goleó el domingo 6-2 a Panamá en el partido con el que se despidió de su afición que abarrotó ​el estadio Maracaná ⁠antes del Mundial que se disputará en Estados ‌Unidos, México y Canadá con goles de ⁠Vinicius Junior, Casemiro, Rayan, Lucas ⁠Paquetá, Igor Thiago y Danilo.

"Hay mucho tiempo para mejorar todos los aspectos. Empezar en Brasil, en el Maracaná, ⁠contra una selección potente y recibir al ​minuto un gol es para dar ‌la bienvenida a la selección, ‌me quedo con el aprendizaje de las correcciones ⁠que se pueden hacer", dijo Christiansen en conferencia de prensa posterior al partido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Tenemos que aprender y corregir, es lo más importante ahora, este fue un ​buen aprendizaje ‌para nosotros", agregó.

Panamá jugará el 3 de junio ante República Dominicana en el estadio Rommel Fernández en la despedida de su afición, y cuatro días después se enfrentará a ⁠Bosnia y Herzegovina en Estados Unidos.

En el Mundial, Panamá forma parte del Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. En su primer partido del certamen jugará ante Ghana el 17 de junio en Toronto, donde también enfrentará a Croacia el 23 de junio, y cerrará ‌la primera fase contra Inglaterra el 27 de junio en Nueva York.

"Tenemos 18 días para el primer partido contra Ghana, y es ahí donde tenemos que llegar con toda la fuerza, hay cosas para mejorar, sobre ‌todo aspectos defensivos, pero en general estoy contento con lo que vi y con este aprendizaje que es lo ‌más importante. De ⁠Panamá en el Mundial espero mucha personalidad y respeto al rival, pero anteponiendo ​nuestras fuerzas y calidad futbolística, si todos estamos al 100 podemos competir con grandes selecciones", apuntó el técnico danés.

Con información de Reuters