El paisito de Milei y Galperin: un negocio que deja afuera a 30 millones de personas

“En mayo se dio vuelta todo”, le dijo Javier Milei el jueves último a uno de sus funcionarios preferidos. Con muy poco, el presidente puso en marcha la Operación Segundo Semestre y festeja que dejó de caer en las encuestas. El agotamiento de la saga de nuevo rico que protagonizó Manuel Adorni le dio un respiro hasta nuevo aviso. También la baja del riesgo país y el clima financiero que mejora mientras el gobierno acumula reservas como nunca en 30 meses de gestión. Cuando Milei dice “todo”, sin embargo, alude a una parte y -como su modelo económico- deja afuera a entre 30 y 35 millones de argentinos. Gobierna un paisito y deja al resto a la intemperie.

Como parte del cambio de ánimo que pretende proyectar, el gobierno difundirá el lunes próximo un dato de recaudación que muestra repunte en IVA y Ganancias. Sin embargo, hay otros números que todavía no se difundieron. Los datos que Gustavo “Chama” Arengo le pasó a Jorge Macri dicen que la recaudación en la ciudad de Buenos Aires cayó 6% en abril. El número que tiene en manos Pablo López en provincia de Buenos Aires muestra que en mayo se registró una caída de casi 2 dígitos (arriba del 9%) en la recaudación de Ingresos Brutos, que da cuenta del nivel de actividad económica. De orientaciones distintas y hasta irreconciliables, los ministros de Economía del primo Macri y Axel Kicillof tienen ante sus ojos datos que marcan una tendencia similar. El relato del rebote que venden Javier Milei y Luis Caputo no se corrobora en dos de los principales distritos del país. Tampoco en Salta, si se tienen en cuenta las declaraciones de Gustavo Sáenz, el peronista más cercano a Milei, en los últimos días. Gobernadores e intendentes como el de Embalse Río Tercero tienen problemas para hacer frente a sus obligaciones. La economía real muestra todos los días cierre de empresas, ajuste de tarifas con deterioro del poder adquisitivo, morosidad y destrucción de empleo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El mensaje de Caputo está hecho de contradicciones. El ministro de Economía le dice al presidente que se quede tranquilo: dice que ya tiene los dólares para pagar los vencimientos con los fondos de inversión hasta el final de mandato de Milei -en total, unos U$S 5.300 millones-, razón para presumir que el gobierno de la extrema derecha no va a enfrentar turbulencias financieras hasta las elecciones. Falta una eternidad y además hay deuda por otros 25.000 millones de dólares con el FMI y bancos internacionales y otros bonos. Pero mientras Caputo le dice a Milei que se quede tranquilo, borra con el codo lo que escribió con la mano y vuelve a enviar al Congreso el proyecto de perdón fiscal que aprobó hace apenas cinco meses y que ya fracasó.

Hace 10 días, Caputo y el titular de ARCA Andres Vazquez recibieron en el quinto piso del ministerio de Economía a un grupo de tributaristas entre los que estaban Cesar Litvin y Alejandro Rosenfeld. Las modificaciones que hicieron al proyecto del segundo blanqueo caputista apuntan a que, ahora sí, se cumpla el vaticinio del ex jefe de trading del JP Morgan, que 25 mil millones de dólares salgan del colchón y reingresen al sistema financiero. Si le sobran los dólares ¿Por qué Caputo hace el mamarracho de corregir una ley que ya discutió y aprobó el Congreso? Es buena pregunta, admiten en las adyacencias de La Libertad Avanza.

Confiados en que la estabilidad financiera llegó para quedarse, Caputo y Milei hacen tándem y por momentos quieren relanzar el crédito hipotecario en dólares. Curioso o no, el que se opone es el otro socio de la consultora Anker, Santiago Bausili, hoy presidente del Banco Central.

El gran objetivo político del gobierno es afianzar la resignación en los que están mal pero tienen miedo de seguir perdiendo y no ven otra opción. No tanto que los quieran, algo cada día más difícil, sino que no se animen a abandonarlos. Milei apuesta a que la baja de la inflación contenga a las mayorías mientras se consolida el nuevo ciclo de negocios.

Junto con la campaña recargada de lo peor ya pasó, el oficialismo impone la agenda y mantiene la iniciativa en el Congreso con nuevos proyectos. Desde el etiquetado frontal hasta la legalización del lobby -otra actividad que crece con Milei- y la extraña ley contra la ludopatía que parece escrita por las casas de apuestas online. Milei se entusiasma con la visita de Leon XIV y cree que tiene controlada a la Iglesia, una de las principales críticas de la ludopatía. En la reunión que tuvieron Pablo Quirno y Sandra Pettovello con la cúpula del Episcopado hace 10 días, la que llevó la palabra del gobierno fue la ministra de Capital Humano, interlocutora histórica de los obispos. En ese encuentro, la jerarquía católica planteó su preocupación por la situación social y -algo que confiaron a El Destape fuentes que conocen el tema- por el proyecto de ley que considera funcional a la ludopatía: no restringe la avalancha publicitaria de las empresas de apuestas en medios de comunicación, plataformas y camisetas de fútbol. El tema está a cargo del obispo de La Rioja y presidente de la Pastoral Social de la Iglesia, Dante Braida, que habla con la dirigencia política e intentó en su momento lograr el apoyo de Victoria Villarruel para limitar la publicidad.

Durante el gobierno del Frente de Todos, el ahora presunto candidato Jorge Brito llamó por teléfono a funcionarios claves de Alberto Fernández para decirles que no mencionaran el tema porque clubes como River y Boca dependen por completo de ese financiamiento. No fue el único. Milei cree que puede tener apoyo de todo el arco político porque empresarios del gobierno y la oposición hicieron su fortuna en base al juego y dirigentes políticos muy importantes dependen de ese financiamiento para sus campañas.

Aunque Jorge Garcia Cuerva alertó en el Tedeum sobre la sombra del “desmembramiento social”, el gobierno festeja que el arzobispo de Buenos Aires le perdonó la vida a Adorni, destacado en segunda fila de la Catedral Metropolitana, y no habló de corrupción.

Como durante el debate por la reforma laboral, un sector del empresariado que depende del mercado interno apoya las iniciativas de Milei y se resigna a que la economía real siga sufriendo las consecuencias del modelo. Si antes fueron compañías como Techint que padecían la apertura de importaciones, ahora son las alimenticias que padecen la caída de consumo y se concentran en tirar abajo la ley de Etiquetado Frontal.

Los datos y peleas que oculta Galperin

Milei conserva el apoyo de una facción del poder económico que comparte su plan. Enemigo de los impuestos a las grandes fortunas, Marcos Galperin escribió en X que Milei está logrando que la tortilla se de vuelta pese a que “todo el sistema de poder” atacó al gobierno de “manera inédita”. El dueño de Mercado Libre mencionó la compra de reservas, el superávit comercial, la baja de la inflación, la reducción de las tasas, el crecimiento de la economía y el aumento del empleo privado. Lo que Galperin no mencionó fue el nivel de morosidad que registra en su billetera virtual, 14% en el crédito a las personas, cuando a nivel regional la cifra es de 4,4%. Es una brecha inédita que se disparó bajo la gestión de su líder y que el FMI puso en la mira en su último staff report.

El mensaje del empresario que fiscalizó para Mauricio Macri en 2019 apunta a otros millonarios que están enfrentados al gobierno, incluidos dueños de medios, pero omite a la facción que gana con el presidente y acompaña con entusiasmo. Por su domicilio en Uruguay, Galperin genera recelos en la Asociación Empresaria Argentina que integra pero lideran Héctor Magnetto y Paolo Rocca. Además está enfrentado con banqueros como Brito y la familia Eskenazi. Los culpa de haber boicoteado el artículo 35 de la reforma laboral que autorizaba a que los empleados en relación de dependencia cobraran su sueldo a través de Mercado Pago.

Galperin había difundido una encuesta de Isonomía que mostraba a 9 de cada 10 consultados a favor de decidir dónde cobrar y 5 de cada 10 proclives a cobrar a través de su empresa. Los directivos de la empresa habían logrado el compromiso de Patricia Bullrich y Martin Menem pero a último momento el artículo desapareció. El magnate que tiene 7200 millones de dólares según Forbes atribuyó esa derrota a la relación de Brito con Sergio Massa y de los dueños del banco de San Juan, Entre Ríos y Santa Cruz con varios gobernadores. Pero también Caputo y Bausili jugaron en contra.

Aunque en su entorno niegan cualquier intencionalidad política, Axel Kicillof puso en agenda a un tema y un personaje clave con el sumario que la Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores le inició a Mercado Libre. El organismo imputó de oficio a la compañía por violar de diversas maneras la Ley de Defensa del Consumidor. En los primeros cuatro meses del año, en territorio bonaerense, la empresa de Galperin tiene el récord de denuncias por fraude, prácticas abusivas o problemas en la devolución de productos. Entre los motivos que enumera la provincia en la imputación, señala que cuando un usuario es hackeado o la plataforma falla, el responsable es siempre el usuario. Lo más sorprendente es que Mercado Pago puede incluso debitar a sus usuarios la cuota de la cuenta de otra persona si considera que se trata de cuentas “relacionadas”.

El procedimiento administrativo llega después de por lo menos dos menciones directas que el gobernador hizo de Galperin en 2025. La última fue el 22 de setiembre pasado cuando cuestionó las comisiones de la empresa y dijo: “Haganse cargo los que se tienen cargo, vivan en Uruguay o donde vivan. Mentiroso, trabaja de violeta, trabaja para Milei”, dijo.

Belgrano Cargas: Milei quiere vender todo

El gobierno de Milei quiere aprovechar el aire que recuperó para avanzar con la privatización a 50 años del Belgrano Cargas, el ferrocarril estratégico que atraviesa 16 provincias y lo quiere hacer incluso al margen de la ley. La competencia parece estar entre el grupo mexicano GTMX -en duda-, los empresarios amigos de Santiago Caputo y el consorcio que integran grandes cerealeras como Aceitera General Deheza -ya dueña del Nuevo Central Argentino-, Bunge, Cargill, Vitera y Dreyfus. A diferencia de las concesiones ferroviarias del menemismo, el decreto 67/2025 establece una privatización total bajo un modelo de desintegración vertical y open access.

El esquema prevé que el material rodante -locomotoras y vagones- van a ir a remate público, las vías e inmuebles se concesionarán y los talleres ferroviarios se adjudicarán por licitación separada. Sin embargo, en una reunión privada, los funcionarios de la secretaría de Transporte y el ministerio de Economía gobierno de Milei le dijeron a representantes de los grupos interesados que querían vender hasta las vías (7600 kilómetros), algo que no registra antecedentes y viola la ley 27132 de Ferrocarriles Argentinos. Así se lo confirmó a El Destape una de las personas que está al tanto de las discusiones. Nadie les pidió tanto, ni los grupos que compiten por el negocio.

Todavía no se conocen los pliegos pero, de confirmarse la intención del gobierno de Milei, se trataría de algo inédito “No pasó ni en la privatización del menemismo que fue una concesión integral por 30 años, ni en las concesiones que hicieron México o Brasil ni en el modelo de franquicias que son las concesiones ferroviarias del thatcherismo que fue el otro gran modelo y que en estos días están revirtiendo en el Reino Unido”, dice Galileo Vidoni, politólogo especialista en Planificación del Transporte.

El coordinador del área de movilidad del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) dice que la Ley Bases habilita la privatización o concesión de Belgrano Cargas y Logística/TAC, pero remarca que la operadora carguera que pertenece al Estado no es la propietaria de la infraestructura. Las vías pertenecen a la Administración de Infraestructura Ferroviaria SA (ADIF SA) que no está incluida en la privatización. “La ley no prevé la privatización de ADIF ni tampoco de Ferrocarriles Argentinos que es la empresa madre que se creó en 2015 por la ley 27132 y sostiene el principio de administración estatal indelegable de la infraestructura. El Congreso no los autorizó”, dice Vidoni. Milei se considera una excepción histórica y las leyes son anécdotas para él.