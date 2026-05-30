Salah encabeza la convocatoria de Egipto para el Mundial, que incorpora al joven Abdel Karim

Por Ahmad ElGhannam
EL CAIRO, 30 mayo (Reuters) - Mohamed Salah, el emblemático ariete del Liverpool, encabezará la convocatoria definitiva de Egipto para el Mundial de 2026 que se celebrará el próximo mes en Norteamérica, anunció el sábado el seleccionador Hossam Hassan.
La convocatoria no ha deparado grandes sorpresas, salvo la inclusión del prometedor delantero Hamza Abdel Karim. El jugador, de 18 años, está cedido por el Al Ahly, uno de los grandes clubes egipcios, al Barcelona Atlétic, el filial del campeón de La Liga.
Se espera que el delantero del Manchester City Omar Marmoush, que ha marcado ocho goles en 36 partidos con su club esta temporada, lidere el ataque de Egipto en el torneo.
Egipto comenzará su andadura en la Copa del Mundo contra Bélgica el 15 de junio en Seattle, dentro del Grupo G, en el que también figuran Nueva Zelanda e Irán.
El equipo disputará su último partido amistoso contra Brasil el 6 de junio en Ohio.
Convocatoria de Egipto:
Porteros: Mohamed El-Shenawy, Mostafa Shobeir (Al Ahly), El-Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).
Defensas: Mohamed Abdelmonem (Niza), Mohamed Hany, Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fattouh (Zamalek), Tarek Alaa (ZED), Rami Rabia (Al Ain), Hamdi Fathi (Al Wakrah), Karim Hafez (Pyramids).
Centrocampistas: Mohamed Salah (Liverpool), Marwan Attia, Ahmed Mostafa "Zizo", Mahmoud Hassan "Trezeguet", Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Abdel Raouf, Mohannad Lasheen (Pyramids), Haitham Hassan (Real Oviedo), Mahmoud Saber (ZED), Ibrahim Adel (Nordsjælland), Nabil Emad (Al-Najma).
Delanteros: Omar Marmoush (Manchester City), Hamza Abdel Karim (Barcelona Atlétic).
Con información de Reuters