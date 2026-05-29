Caso Agostina Vega: el misterioso mensaje que recibió la mamá y analizan los investigadores

La desaparición de Agostina Vega en Córdoba mantiene en vilo a todo el país. En las últimas horas apareció un nuevo indicio que podría marcar un antes y un después en la investigación del caso.

La fiscalía, a cargo Raúl Garzón, está analizando un mensaje que recibió Melisa, la mamá de la niña de 14 años desaparecida, a 6 días de la desaparición de su hija. Desde el entorno de la causa dejaron trascender que sospechan que la menor está en Córdoba y con vida.

“Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, escribió un anónimo al celular de Melisa. De inmediato la mujer lo comunicó a la Policía y el mensaje fue incorporado al expediente. Ahora investigan su procedencia.

La veracidad del mensaje

Como ocurre en casos semejantes, muchas veces los mensajes que llegan a los involucrados son falsos o intentan despistar. Sin embargo, la mamá de la menor aseguró que reconoció la voz, lo que motivó a que informara a las autoridades.

Su abogado, Carlos Nayi, informó que, con la prueba que hay hasta el momento, se puede decir que la adolescente “está en Córdoba”. En la jornada del jueves, el único detenido en el marco de la investigación por la desaparición de Agostina, Claudio Barrelier, declaró ante la Justicia. "Sostuvo el relato del auto rojo y que la nena que se ve en el video es su hija", indicó Nayi.

El abogado de Barrelier aseguró: "Mi cliente está preocupado"

Según la versión del sospechoso, el sábado 23 de mayo cerca de las 22, él y Agostina caminaron juntos algunas cuadras hasta que la joven se subió a un auto rojo con un supuesto amigo. Su abogado Jorge Sánchez del Bianco manifestó que su cliente se encuentra "preocupado y con incertidumbre". Y añadió: "Está preso, en el lugar más cercano al infierno claramente, pero quiere que esto se esclarezca".

El abogado habló también del allanamiento que la Policía hizo en el domicilio del acusado. Dijo que "no se trata de búnker" y negó que su defendido sea un "barrabrava" de Instituto de Córdoba. Además aseguró que en ese terreno vive el sospechoso con su hija y en una segunda propiedad habita un matrimonio.

Por otro lado, el abogado mencionó el video que trascendió en las últimas horas y en donde se ve a una chica similar a Agostina ingresando a la casa de Barrelier: "Mi defendido dice que es él ingresando con su hija, aportó una vestimenta que llevaría puesta. Vio el video en una sala de audiencias, está preocupado porque se exhibe su video constantemente".