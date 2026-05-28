Éxito de clubes sudafricanos da un impulso a la selección de cara al Mundial

Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, anuncia su lista para el Mundial

El ​éxito del club Mamelodi Sundowns en la final de la Liga de Campeones de África ha supuesto ‌un gran impulso para ‌la selección sudafricana de cara al Mundial, declaró el jueves el DT Hugo Broos.

El Sundowns se quedó con el máximo galardón continental de clubes tras imponerse por un marcador global de 2-1 al Royal Armed Forces marroquí.

Ocho de los jugadores del Sundowns forman parte de la selección ​sudafricana para el Mundial, ⁠junto con ocho jugadores de Orlando Pirates, que el ‌sábado pasado se proclamó campeón de la ⁠liga nacional, superando al Sundowns por ⁠un punto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Podemos decir que contamos con jugadores de los mejores equipos de la temporada. Esos chicos tienen mucha experiencia al ⁠más alto nivel", declaró Broos en una rueda ​de prensa el jueves, un día después ‌de anunciar su selección de ‌26 jugadores para el torneo del próximo mes en ⁠Canadá, México y Estados Unidos.

"Puedo asegurarles que el partido del domingo para el Sundowns fue el más difícil en años. No solo por la calidad del rival, sino ​también mentalmente, ‌así que eso ayuda mucho cuando tienes a esos jugadores en tu equipo".

"Me alegro de que el Sundowns ganara la Liga de Campeones, porque temía que, si perdían, me encontraría con jugadores muy ⁠decepcionados. Así que ahora todos tienen ese impulso de confianza, y eso ayuda mucho".

Sudáfrica se enfrentará a la coanfitriona México en el partido inaugural el 11 de junio y también se medirá a la República Checa y a Corea del Sur en el Grupo A.

Broos se mostró convencido de que Sudáfrica superará ‌la fase de grupos y pasará a la fase eliminatoria por primera vez en sus cuatro participaciones en el torneo.

"Para mí, el primer objetivo en esta fase de grupos es conseguir, lo antes posible, tres puntos. Estoy convencido de que ‌si conseguimos tres puntos, pasaremos a la siguiente fase, sobre todo teniendo en cuenta que en este Mundial hay ocho terceros ‌que pasan de ⁠la fase de grupos".

"Antes era más difícil porque solo pasaban los dos primeros del grupo. ​Pero ahora tienes la oportunidad de quedar tercero y seguir adelante", añadió el seleccionador de origen belga.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier Leira)